58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda sona gelindi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda son etap heyecanı yaşanacak. TUR 2023’ün 130,5 km’lik İstanbul-Sultanahmet etabı, Ayasofya Meydanı’ndan başlayacak. Yarın saat 11.20’de start alacak etabın, 14.15’te Sultanahmet’te son bulması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA)- 8 Ekim’de ilk startını veren ve büyük bir coşkuyla takip edilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, yedi tepeli şehir İstanbul’da koşulacak. Asya ve Avrupa’nın birleşim noktasında, eşsiz güzellikteki boğaz ve sahil şeridi hatlarında gerçekleşecek etap, tarihi yarımada Sultanahmet’te son bulacak.

TUR 2023’ün 130,5 km’lik etabı; İstanbul-Sultanahmet, yarın Ayasofya’dan 11.20’de start alacak, Sultanahmet’te yaklaşık 14.15’te sonlanacak.

Son gün için parkura çıkacak sporcular, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Kapıyı ilk üç sırada geçen sporcular “dağların kralı” klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak.

TUR 2023’ün son sprint kapısına 65,3. km’de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçecek peloton, finişe doğru mücadele edecek.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e zorlu ve heyecanlı mücadele nefesleri kesmeye devam ediyor.

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve Olimpiyat madalyalı isimler, Türk bisikletinin zirvesindeki takımlar ve milli sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda; Almanya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kolombiya, Romanya, Türkiye, Yeni Zelanda olmak üzere; 36 ülkeden 24 takımın sporcuları yarışıyor. TUR 2023’e ilk kez Japonya’dan da takım katıldı.