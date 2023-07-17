52 otomobil sporcusundan Şahintepe'de büyük çekişme

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayağı Gemlik Belediyesi Şahintepe Tırmanma Yarışı, hafta sonu Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edildi. Yarışlar, her yıl olduğu gibi kalabalık seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip edildi.BURSA (İGFA) - 5 ayrı kategoride 52 sporcunun mücadele ettiği AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Gemlk'te gerçekleştirildi.

7.20 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Bursalı sporcu Mehmet Göksever, Atış Motorsport adına Citroen Saxo VTS ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Ülkü Motorsport adına yarışan İbrahim Cabacı ve üçüncülüğü de Ford Fiesta R1 ile Atış Motorsport’tan Sevcan Sağıroğlu kazandı.

Kategori 2’de GP Garage My Team adına Peugeot 208 R2 ile yarışan Yiğit Yalçın zafere ulaşırken, Ülkü Motorsport’tan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinciliği ve Atış Motorsport’tan Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın da üçüncülüğü elde eden sporcular oldular. Kategori 3’te Atış Motorsport adına Peugeot 2008 Rally4 ile Burak Başlık en hızlı isim olurken, aynı takımdan Ford Fiesta ST ile Serdar Kaan Yalçın ikinci ve yine aynı takımdan Honda Civic Type-R ile Murat Soyçopur da üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Kategori 4’de Atış Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş ilk sırayı elde ederken, aynı zamanda 03:57,18’lik zamanıyla ile en hızlı çıkış ödülünü de kazanan isim oldu. Mitsubishi Lancer EVO IX ile mücadele eden GP Garage My Team pilotu Cem Yalın ikinciliği kazanırken, aynı takımdan Sinan Soylu da yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile üçüncülüğün sahibi oldu. Drift otomobillerine açık Kategori 5’te ise Ertekin Tekneci ilk sırayı elde ederken, Ülkü Motorsport’tan Bahadır Sevinç ikinciliği ve aynı takımdan Deniz Dursun da üçüncülüğü elde eden sporcular oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport kazandı.

Kadınlar klasmanında ise Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu birinciliği, Çiğdem Tümerkan ikinciliği ve Deniz Kübra Ulusoy da üçüncülüğü elde ederken, Kategori 2’de Elif Gizem Filiz Kategori 3’de Nuray Ürkmez ve Kategori 4’te de Kübra Demirci Keskin birincilikleri paylaşan isimler oldular.