5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu yarın koşulacak

Dünyada 2024’ün ilk yarı maratonu olma özelliği taşıyan 14’üncü Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na yarın sabah 09.30’da start veriliyor.ADANA (İGFA) - Dünyada yılın ilk yarı maratonu olma özelliği taşıyan ve her yıl adından çok daha fazla söz ettiren Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve paydaşların gerçekleştirdiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan toplantıya, Başkan Zeydan Karalar’ın yanı sıra, Atletizm Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu, Dünya Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Mehmet Can Korkmaz, İl Gençlik Spor Müdürü temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bu yıl ‘Koşa Koşa Yarınlara’ sloganı ile 14’üncüsünün gerçekleştirileceği maraton, 7 Ocak Pazar günü saat 09:30’da Fuzuli Caddesi’nden başlayacak, aynı gün saat 13.00’te Merkez Park’ta gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.

Son 13 yılın en yoğun katılımcı sayısının kaydedildiği maratonda, toplam 2 bin 672 sporcu koşacak.

CLAUDE CAZES DE KATILACAK

Ödül töreninde 130 sporcuya 684 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışta, depremzedelere destek amacı ile Fransa’dan koşmaya başlayan Claude Cazes de yer alacak ve kazandığı ödülü depremzede ailelere bağışlayacak.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nun artık sadece Türkiye’de değil dünyada bilinir hale geldiğini dile getirdi ve başarının tüm paydaşlarına özellikle de basın mensuplarına teşekkürlerini iletti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.