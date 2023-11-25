5'inci Uluslararası Mersin Maratonu'na geri sayım

Yeni Mersin İdman Yurdu oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 Aralık’ta koşulacak olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’na çağrı yaparak, tüm sporcu ve vatandaşları davet etti.MERSİN (İGFA) - 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusunun yer alacağı maratonda tüm Mersinlilerin katılımını sağlamak ve daha fazla kitleye ulaşmak adına kentin önemli paydaşlarından sivil toplum kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, maratonun daha geniş kitlelere duyurulması hususunda kent paydaşlarına düşen sorumluluklarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 Aralık’ta koşulacak olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’na çağrı yaparak, tüm sporcu ve vatandaşları davet etti. Üzerlerinde maraton tişörtleriyle antrenmana çıkan kırmızı lacivertliler, ‘Herkes Koşar Mersin’e’ diyerek tüm Mersinlileri 10 Aralık’ta maraton koşmaya çağırdı.

Kentte düzenleyeceği en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir, maratonun hem daha geniş kitlelere duyurulması hem de maratona katılımın artırılması adına sivil toplum kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Nikah Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, vatandaşların maratona katılımını artırmak ve Mersin genelinde tanıtımını yapmak adına kent paydaşlarına düşen sorumluluklarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, toplantıda Halk Koşusu’nda koşmak için kayıt yaptırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 10 Aralık’ta 5.’si düzenlenecek ‘Uluslararası Mersin Maratonu’ için sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarımızın düşüncelerini ve fikirlerini aldık. Organizasyona katkılarını önerdiler, onların bu önerilerini dikkate alacağız. Biz de maratonla ilgili bilgilendirme yaptık. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 Aralık’a kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MİY Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, atletizmin Mersin için çok önemli spor branşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Mersin’den geçmişte de çok başarılı atletlerin çıktığına şahit oldum. Atletizm sporun temelidir. Herkes yetenekleri ve özellikleri kapsamında futbol oynayamayabilir, basketçi olamayabilir, ama herkes koşabilir, yürüyebilir. Onun için atletizmi çok seviyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. 10 Aralık’ta herkesi maratona beklediğini ve şehrin takımı olarak maratonda yerlerini alacaklarını vurgulayan Kızıltan, “Mersin’in böyle büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasını çok değerli buluyorum. Herkesin katılmasını ve bu olayı desteklemesini istiyorum. Bunun tüm ülkemize yayılmasını istiyorum ki, Mersin buna öncülük eden illerimizin başında geliyor. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ‘Herkes koşar Mersin’e’ diyor ve herkesi bu maratona bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

MİY Takım Kaptanı Sertaş Güzel, Büyükşehir’in kendilerine büyük katkı sağladığını ve böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, “MİY Kulübü ve oyuncuları olarak biz de orada olacağız” dedi. Kırmızı Lacivertli oyunculardan Gökcan Gelmen ise, 10 Aralık’ta yapılacak olan 5. Uluslararası Mersin Maratonu’na herkesi davet ederek, “Güzel memleketimizde herkesin koşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Oyunculardan Fuat Bavuk maratonda yerlerini alacaklarını söyleyerek, “Bütün Mersin halkını ve taraftarımızı bekliyoruz. Çok güzel bir koşu olacak” diye konuştu.

Çukurova Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) adına toplantıya katılan Seda Atik, kentte düzenlenecek olan maratonu çok güzel ve etkili bulduğunu söyleyerek, “Gerçekten kentimiz, gençlerimiz ve şehrimiz adına güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Biz de STK olarak elimizden gelen desteklerle Büyükşehir Belediyemizin yanında olacağız. Böyle uluslararası ve büyük çapta olan bir organizasyon, kentimiz için gerçekten gurur verici. Bütün kentin katılmasını ve özellikle gençlerimizin bu maratonda şehrimizi yalnız bırakmamasını bekliyorum” dedi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Aynur Coşkun Eser, kentte düzenlenecek olan böylesine büyük bir organizasyona STK’lar, ticari ve özel kuruluşların hepsinin destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Mersin’in hem turizm hem de ticaret anlamında çok güzel bir kent olduğunu vurgulayan Eser, “Kentimiz, Türkiye'nin sayılı güzel kentlerinden biri. Bunu güzelleştirmek de bizim elimizde ve bizler hep birlikte güçlüyüz. Lütfen herkese sesleniyorum ‘Bu oluşumu her yerde paylaşalım ve gençlerimizi bu oluşumun içerisinde olması için ikna edelim hatta bizler de onlarla birlikte olalım’. Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok güzel çalışıyor. Kente katmış olduğu değer ve kenti güzelleştirme konusundaki o verimli çalışmalarını çok beğeniyorum. Vahap Başkan’ımız ve ekibi çok güzel çalışıyor” sözlerine yer verdi.