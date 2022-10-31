44. İstanbul Maratonu’nda eğitim sevdalıları desteğe koşacak

“Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” diyen eğitim sevdalıları, bu yıl da N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda Türkiye’nin 159 yıllık eğitim çınarı Darüşşafaka Cemiyeti için koşacaklar.İSTANBUL (İGFA) - 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olmasıyla bilinen N Kolay 44. İstanbul Maratonu; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.

Bu isimlerden biri de Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi İsmet Tunç olacak.

Türkiye'nin en önemli yardımseverlik koşusunda adımlarını, Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan 149 öğrencinin eğitim giderlerini karşılamak için atacak Darüşşafakalı İsmet Tunç’un kampanyası, eğitim sevdalılarının desteğini bekliyor.

Maratonda İsmet Tunç’un yanı sıra Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden oluşan koşu takımı, öğretmen takımı ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı da “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için koşacak.

Türkiye’nin aydınlık geleceği için nitelikle eğitimle yetenekli öğrenciler yetiştiren Darüşşafaka’ya katkı sağlamak isteyenlerin; N Kolay 44. İstanbul Maratonu için bağış sayfası bulunan İsmet Tunç’un “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyasını seçerek, 24 Ekim – 31 Kasım günleri arasında bağış yapmaları mümkün.