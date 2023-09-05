400 bin kişi MXGP TÜRKİYE’yi izledi

Dünya motokors tarihinin en önemli yarışı olan MXGP TÜRKİYE, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en istikrarlı global spor etkinliği olarak tarihe geçerken, son yarışları izleyici sayısı 400 bini aştı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP TÜRKİYE’yi izleme gelenler aynı zamanda yapılan TÜRKİYE MOTOFEST ile birlikte 400.000’i aştı. 180 ülkede yayınlanan MXGP TÜRKİYE’yi 3.5 milyara yakın kişi izledi.

Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yayınlanıyor ve 3.5 milyar izleyiciye ulaşıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sezon başında 300-350 bin kişiyi bekledikerini ancak bu sayıyı aştıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Dünya Motokros Şampiyonasını yerinde izleyen seyirci sayısının katlanması bizim için mutluluk verici. Bu sadece bir sportif olay değil. İçinde hem sportif aktiviteleri bulunduran hem gençleri bir arada tutan yediden yetmişe herkesin içinde bulunduğu bir spor festivali. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz 500-600 bin. Beş yılda 5 bin izleyiciden 400 binlere ulaşmak, bir dünya rekoru diyebilirim. Spor turizmi açısından da bence artık üniversitelerde tez yazılacak bir organizasyon.”

İKİ YARIŞTA ŞAMPİYON AFYON’DA BELLİ OLDU

MXGP TÜRKİYE yarışını Honda yarışçısı Slovak Tim Gajser kazanırken, GASGAS yarışçısı İspanyol Jorge Prado 10’uncu bitirmesine rağmen MXGP dünya sıralamasında liderliğini korudu. MX2 TÜRKİYE yarışında KTM'den Belçikalı Liam Everts kazanırken, KTM’den İtalyan Andrea Adamo dünya sıralamasında liderliğini sürdürdü.

BU YIL TOPLAMDA 10 TÜRK YARIŞÇI

MXGP’de bu yıl Türkiye adına Galip Alp Baysan yarıştı ve yarışı 3 puan ile tamamladı. Türkiye’den ilk kez Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda yarışan Irmak Yıldırım ile birlikte bu yıl Selen Tınaz da yarıştı. Selin Tınaz 5, Irmak Yıldırım 2 puanla yarışı bitirdi.

Avrupa Motokros Şampiyonası’nda ise yarışan Ata Yağız Kuzu ve Efe Kemal Hıd 4’er, Ömer Uçum 3, Yiğit Ali Selek ve Beytullah Gurur 2’şer, Mehmet Emin Musaoğlu 1 puan alarak tamamladı. Avrupa’da Mehmet Yiğit Kara da mücadele etti. Böylece Türkiye adına 10 yarışcı dünyanın en iyileriyle podyum mücadelesinde kıyasıya yarışma tecrübesi elde etti