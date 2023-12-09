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40. Kocaeli Rallisi'nin startını Tahir Büyükakın verdi

SPOR 09.12.2023, 13:49
40. Kocaeli Rallisi'nin startını Tahir Büyükakın verdi

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı olan 40. Kocaeli Rallisinin startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Kocaeli’de 40’ıncısı düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası 6 ayak yarışları start aldı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen açılış seremonisinde startı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verdi.

40. KOCAELİ RALLİSİ

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı olan ve bu yıl 40’ncısı düzenlenen Kocaeli Rallisi başladı. Açılış seremonisinde konuşan ve Kocaeli'nin sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Kocaeli’de yıllardır bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Kocaeli, sporun her alanında farkını gösteriyor. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sporun başkenti olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bugün startını verdiğiniz Kocaeli Rallisi bunlarında biri. 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta yarışacak. Tüm vatandaşlarımızı yarışa davet ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum” ifadesini kullandı. 

59 OTOMOBİL, 118 SPORCU YARIŞACAK

Kocaeli’de nefesleri kesecek ralli organizasyonu 9-10 Aralık tarihlerinde İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisindeki yarışlarla yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) iş birliğinde düzenlenen, otomobil sporlarının en önemli spor organizasyonları arasında yer alan rallide 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 353 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edecek.

ÖDÜL TÖRENİ İZMİT KENT MEYDANI’NDA

Ralli merkezi ve servis alanı olarak eski İnterteks Otopark alanı kullanılacak. Organizasyonun ilk günü Kulfallı Çakmaklar ve Toylar etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından seyirci özel etabı ile sona erecek. Ekipler yarın sabah saat 09.30’da direksiyon başına geçerek İshakçılar ve Teksen etaplarını geçecek. 14.00’ten itibaren İzmit Kent Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek.

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