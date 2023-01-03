4 Kağıtsporlu karateci Milli Takım'da

Kağıtsporlu karateciler Kocaeli’nde fırtına gibi esti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri kürsüde yer aldı.

56 ilden 380 kulüp ve 1590 sporcu katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor’un karatecileri madalya ve milli forma için ter döktüler. Şampiyonada mücadele eden Mavi Beyazlılar 1 altın, 7 bronz toplam 8 madalya ile şampiyonayı tamamladılar.

KOCAELİ’NİN ÇOCUKLARI KÜRSÜDE

Şampiyonada genç kadınlar 59 kilogramda mücadele eden Berra Demirtürk altın, genç kadınlar 66 kilogramda mücadele eden Hurigül Temizel, genç kadınlar 53 kilogramda mücadele Hiranur Temizel, ümit kadınlar 54 kilogramda mücadele Ayşenur Bekler, ümit kadınlar 61 kilogramda mücadele Elif Şimal Ekizoğlu, ümit erkekler 52 kilogramda mücadele Boran Günel, U21 75 kilogramda mücadele eden Kaan Bekler ve U21 60 kilogramda Mert Halıcı bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

8 SPORCU AVRUPA ARENASINDA

Şampiyonanın ardından yapılan Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde 8 sporcu mücadele etti. Seçmelerin ardından 4 kağıtsporlu sporcu Milli Takım seçmelerinde tüm rakiplerini yenerek Milli takım adına şampiyonalarda yarışmaya hak kazandılar.