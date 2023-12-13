360' Master Plan ile yüzlerce öğrenciye hentbol eğitimi

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) arasında imzalanan 360’ Master Plan projesi çerçevesinde, uluslararası uzmanlardan “Mini Hentbol” eğitimi alan 37 farklı ilden 83 antrenörün çalışmaları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - 360' Master Plan ile 2 bin 517 öğrenciye hentbol eğitimi veriliyor Bu kapsamda 2015-2016 doğumlu kız ve erkek çocuklarına yönelik 57 kız ve 43 erkek grubunda toplam 2 bin 517 öğrenciye hentbol eğitimi alıyor.

"Her çocuk hentbol oynayabilir" diyerek projeye başladıklarını belirten THF Gelişim Direktörü ve Master Plan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Bilge, ülke çapında 2 bin 517 öğrenciye ulaşan projeyi değerlendirdi. Prof. Dr. Bilge, "Hentbolun kitleler için çekiciliğinin arttırılması, altyapılarda büyük potansiyelin hentbola yönlendirilmesi, altyapı ile üst yapı düzeyi arasındaki bağın güçlendirilmesi, Türk hentbolunun uluslararasılaşması ve her anlamda sürdürülebilir gelişim sağlamak için Türkiye Hentbol Federasyonu ile Avrupa Hentbol Federasyonu arasında imzalanan 360’ Master Plan projesi çerçevesinde, uluslararası uzmanlardan “Mini Hentbol” eğitimi alan 37 farklı ilden 83 antrenörün çalışmaları üçüncü ayını tamamladı.

Projeye davet edilen antrenörlere, beden eğitimi öğretmenlerine, Halk Eğitim’de kurs açan antrenörlerimize grup başına iki adet portatif mini hentbol kalesi (2,20 x 1,7 m), 10 soft ball (10 top daha gönderilecek) gönderildi. Haftada dört gün üzerinden çalışmalarını raporlandıran antrenörlere ilk üç ayın 24 birim antrenman programının yanı sıra, antrenmanlarda uygulanacak konu başlıkları ile ilgili kuramsal bilgiler de aktarıldı.

7-8 yaş grubu antrenman programları; çok yönlü sportif gelişim ve hentbol eğitimi amaçlı hazırlandı. Eğitim müfredatı; yaş gruplarına göre çocukların motor becerilerini geliştirmeye yönelik olup, Atletizm ve Cimnastik altyapısının “OYUN” kurgusuyla hazırlandı.

Haziran ayının ikinci haftasında eş zamanlı olarak, 7 bölgede iki gün sürecek festival planlaması hedeflendi.