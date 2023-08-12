35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım

20 Ağustos'ta 35’incisi düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, dünyanın en prestijli açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, doğal güzellikleri ile tarihi zenginliğiyle ünlü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen ve Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na yüzülen tek yarış olarak uzun süredir devam ediyor. Bu yıl 35. kez düzenlenecek olan etkinlik, yüzme tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yarış, sadece Türkiye’den yüzücüleri değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları da bir araya getirerek sporcuların dostça rekabet ruhu ile yarışmasını hedefliyor. Yarışa bu yıl rekor sayıda ülkeden başvuru yapıldı. Türkiye’den toplamda 1331 (288 kadın ve 1043 erkek) yüzücü İstanbul Boğazı’nda yüzmeye hak kazanırken, 78 ülkeden başvuru yapan 1310 yabancı yüzücünün (450 kadın ve 860 erkek) yarışmaya katılması bekleniyor.

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarışmacıların gücü, dayanıklılığı ve kararlılığına odaklanan bir etkinlik olmanın yanı sıra, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini dünya çapında tanıtmaya da devam ediyor. Katılımcılar, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yüzmenin keyfini çıkarırken, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı da yakalıyorlar.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50’den fazla ülkeden 2500’e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti. 2010 yılından beri yarışı tamamlayan yüzücüleri “Kıtalararası Yüzücü” sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilmiş, 2019 yılında ise “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” listesinde birinciliği elde etmişti.

Samsung'un yaklaşık 20 yıldır süren 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na olan desteği, TMOK tarafından İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kuruluşunun iş birliği ile düzenlenen etkinliğin büyümesine ve uluslararası alanda tanınmasına önemli katkıda bulundu. Bu güçlü iş birliği sayesinde yarış, dünya çapında spor ve yüzme tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.