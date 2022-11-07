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30 bin sporcu İstanbul Maratonu'nda ter döktü

SPOR 07.11.2022, 07:16
30 bin sporcu İstanbul Maratonu'nda ter döktü

İBB iştiraki Spor İstanbul, dünyanın 102 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 30 bin atleti, 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nda buluşturdu. Halk koşusunda ter döken yaklaşık 30 bin kişiyle, toplam 60 bini bulan katılımcılar, Asya’dan Avrupa’ya eşsiz bir İstanbul ve Boğaz manzarası deneyimi yaşadı. 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nu, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37’lik derecesiyle, kadınlar yarışını ise, Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2:25:52’lik derecesiyle kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş.’nin düzenlediği 44. N Kolay İstanbul Maratonu, dünyanın 102 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 30 bin sporcuyu bir araya getirdi. Bu rakam, halk koşusu ile birlikte 60 bin katılımcıya ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden itibaren koşulan maratonun başlangıç kornalarına; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasintaş bastı. B40 (Balkan Şehirleri Ağı) üyesi ülkelerden gelen Pula Belediye Başkanı Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Stara Zagora Belediye Başkanı Zhivko Todorov, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev ve Filibe Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov da dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan etkinliğe tanıklık etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maraton ve halk koşusu öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, “Muhteşem konuklarımız var. İstanbul'da, dünyanın her yerinde gelen on binlerce koşucular var. Muazzam bir maraton olacak. Bir efsaneye göre; ilk maratonu bir savaş sonrası bir ulak, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda, koşunun anlamı başka bir yere evrildi. İki kıta arasında ne için koşuyoruz? Barış için koşuyoruz. Sevgi için koşuyoruz. Kucaklaşmak için koşuyoruz. Adalet için koşuyoruz. Hayatın bütün güzellikleri için koşuyoruz. Dünyanın her yerinden gelip, bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum” dedi.

“ÜLKEMİZ, ŞEHRİMİZ VE BAYRAĞIMIZ İÇİN YÜRÜYORUZ”

“Hep birlikte İstanbul'a 2036 Olimpiyat Oyunları’nı getirmek istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu konuda yola çıktık. Bu yolculuğun en dinamik insanları, sizler olacaksınız. Beraber başaracağız. Bugün çok değerli misafirlerimiz var. Balkan şehirlerinin bir kısmı bizimle belediye başkanları bizimle. Onlar da sizi benimle beraber selamlıyor. Onların katılımıyla beraber, bu güzel maratonda bütün dünyaya barışa dair, sevgiye dair, ‘Savaşa Hayır’ diyerek doğayı koruyan, dünyanın göç meselesinin belki de en temel kaynağı iklime dair, iklim krizine dair iş birliği yaptığımızı en büyük şekliyle dile getirerek bu maratonu koşacağız. 21. yüzyılda, barışa dair bu duruşumuzun Türkiye'mize büyük bir moral olduğunun farkındayız. Ülkemiz için koşuyoruz. Bayrağımız için koşuyoruz. Şehrimiz için koşuyoruz. Ama çok önemli bir yıldayız. Aynı zamanda Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılı için koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ İMAMOĞLU’NDAN ALDI

Konuşmaların ardından İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları Semih ve Beren ile Balkan ülkelerinin belediye başkanları, Altunizade Köprüsü üzerinde başlayan ‘Halk Koşusu’na bir süre eşlik etti. Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar kendilerine eşlik eden İmamoğlu ve beraberindeki heyete, yoğun ilgi gösterdi. Maratonun ödül töreni, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kulvarında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nu, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37’lik derecesiyle parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlar yarışını ise, Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı. Dalasa, 2:25:52 ile kariyer rekorunu gerçekleştirdi. Şampiyonlara ödüllerini veren ve törende kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, İstanbul Maratonu’nda geçmişten günümüze emeği geçen bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

DÜNYANIN KITALARARASI KOŞULAN TEK MARATONU

World Athletics Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay İstanbul Maratonu, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu konumunda. Uluslararası yarışta, 15 kilometre ve 42 kilometrede, yaklaşık 30 bin sporcu parkura çıktı. 8 kilometrelik halk koşusuna da yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Toplamda yaklaşık 60 bin kişi, dev organizasyonda yer aldı. Aralarında Alman Paten Milli Takım sporcusu Sebastian Mirsch’in de bulunduğu toplan 200 paten sporcusu da N Kolay İstanbul Maratonu’nda ter döktü.

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