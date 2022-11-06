30 bin atlet İstanbul'da buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, dünyanın 102 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 30 bin atleti, 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nda buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş.’nin düzenlediği 44. N Kolay İstanbul Maratonu, dünyanın 102 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 30 bin sporcuyu bir araya getirdi. Bu rakam, halk koşusu ile birlikte 60 bin katılımcıya ulaştı.

Uluslararası yarışta, 15 kilometre ve 42 kilometrede, yaklaşık 30 bin sporcu parkura çıktı. 8 kilometrelik halk koşusuna da yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Toplamda yaklaşık 60 bin kişi, dev organizasyonda yer aldı. Aralarında Alman Paten Milli Takım sporcusu Sebastian Mirsch’in de bulunduğu toplan 200 paten sporcusu da N Kolay İstanbul Maratonu’nda ter döktü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden itibaren koşulan maratonun başlangıç kornalarına; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasintaş bastı. B40 (Balkan Şehirleri Ağı) üyesi ülkelerden gelen Pula Belediye Başkanı Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Stara Zagora Belediye Başkanı Zhivko Todorov, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev ve Filibe Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov da dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan etkinliğe tanıklık etti.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maraton ve halk koşusu öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, "Hep birlikte İstanbul'a 2036 Olimpiyat Oyunları’nı getirmek istiyoruz” dedi.

"‘Savaşa Hayır’ diyerek doğayı koruyan, dünyanın göç meselesinin belki de en temel kaynağı iklime dair, iklim krizine dair iş birliği yaptığımızı en büyük şekliyle dile getirerek bu maratonu koşacağız" diyen İmamoğlu, "21. yüzyılda, barışa dair bu duruşumuzun Türkiye'mize büyük bir moral olduğunun farkındayız. Ülkemiz için koşuyoruz. Bayrağımız için koşuyoruz. Şehrimiz için koşuyoruz. Ama çok önemli bir yıldayız. Aynı zamanda Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılı için koşuyoruz” diye konutu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları Semih ve Beren ile Balkan ülkelerinin belediye başkanları, Altunizade Köprüsü üzerinde başlayan ‘Halk Koşusu’na bir süre eşlik etti.

Şampiyonlar ödüllerini Başkan İmamoğlu'nun elinden aldı.