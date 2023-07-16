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3. Uluslararası Judo Şampiyonası tamamlandı

SPOR 16.07.2023, 09:41
3. Uluslararası Judo Şampiyonası tamamlandı

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan 3. Uluslararası Judo Şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde tamamlanırken, madalyalar da sahiplerini buldu.KOCAELİ (İGFA) -  Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen 3. Uluslararası JudoŞampiyonası sona erdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bin 500’e yakın judoka kürsüye çıkabilmek için mücadele ettiler.

Şampiyonayı Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal ile federasyon yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal,Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi.Minikler, Süper Minikler Yıldızlar ve Ümitler kategorilerinde yapılan müsabakalar nefes kesti.

16 ÜLKEDEN 587’İ KADIN BİN 421 SPORCU KATILDI

Kocaeli’nin ev sahipliğinde şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Çeçenistan, Dağıstan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, İngus Cumhuriyeti, Romanya, Tataristan, Ukrayna, Moldova, Edelweis, Kazakistan ve Ermenistan olmak üzere tam 16 ülkeden 587’i kadın bin 421 sporcu katıldı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 5 tatemide gerçekleşen müsabakalarda Kocaeli’nin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Erzurum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak illerinden olmak üzere ülke genelinden 29 şehrinden judokalar uluslararası şampiyonada madalya almak için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada yerli ve yabancı sporcular arasında dostluk ve kardeşliğin geliştiğini belirten Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, uluslararası organizasyonların devam edeceğini söyledi. Yıldırım, “Burası bir yarışma ortamı da olsa eğitim devam ediyor. Bu organizasyonları sporun başkenti Kocaeli’de sporcularımızın olimpik sporcu olma yolundaki deneyim süreçlerinin birer parçası olarak düzenliyoruz.” dedi.

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkanise onurlandırıldığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Türkiye Judo Federasyonu As Başkan Alpaslan Ayan yaptığı konuşmada, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, “Kocaeli’ne hoş geldiniz. Bu yıl 3. sü düzenlenen bu turnuvada her yıl sayının katlanarak yükselmesi ve teveccühün olması bizleri de mutlu ediyor. Bizler burada sizleri ağırlamaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Ben burada tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Büyükşehir belediyemize ve Judo Federasyonumuza bu turnuvayı ilimizde yaptıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

JUDOKALARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Konuşmalar sonrasında Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz adına Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Daha sonra protokol mensupları ve şampiyonaya katılan judokalarhep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

16 ülke 29 şehirden katılım sağlanan ve yoğun ilgiyle takip edilen judo şampiyonasında sonuçlar 3 günlük mücadelenin ardından belli oldu.Müsabakalar sonunda dereceye giren judokalara madalyaları protokol tarafından verildi.

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