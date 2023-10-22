29 Ekim Cumhuriyet Basketbol Turnuvası Nevşehir'de başladı

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası” başladı.Mehmet UZEL(NEVŞEHİR İGFA)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk müsabakasının top atışını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir birlikte yaptı. Müsabaka öncesinde turnuvaya katılan sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Savran ve Özdemir, sporculara başarılar diledi.

İlki geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nı bu yıl Nevşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediklerini kaydeden Başkan Savran, turnuvaya erkeklerde 16, kadınlarda ise 5 olmak üzere toplam 21 takımın katıldığını belirtti.

Savran, turnuvanın final maçlarının bugün oynanacağını ve dereceye giren takım ve sporcuların ödüllendirileceğini kaydetti.