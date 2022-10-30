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250 Kanocu şampiyonluk için kürek çekti

SPOR 30.10.2022, 09:30
250 Kanocu şampiyonluk için kürek çekti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen “Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası” yarışları sona erdi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük gayretleri ile hayata geçirilen Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Muğla’dan Şanlıurfa’ya Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 250 sporcu ve antrenörün katılımı ile gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası’nda kano sporcuları çeşitli kategorilerde kıyasıya kürek çekti. Kano ve sporseverlerin ise yarışa ilgisi oldukça yoğun oldu.

Heyecanlı rekabetin yaşandığı yarışların ardından dereceye giren sporcular ise madalya ve kupalarını düzenlenen törenle aldı.

“İLERLEYEN ZAMANLARDA ULUSLARARASI YARIŞLARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Donanımı ile Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olan Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı’nın ilerleyen süreçlerde uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, “Burada çok güzel bir spor alanı oluşturuldu. Bu tesis Türkiye’nin. İlerleyen zamanlarda burada uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapacağız. Çeşitli illerden gelen sporcularımız ve antrenörlerimiz şehrimize hoş geldi. Spor dostluktur, gelecektir, güzelliktir” dedi.

“BU PARKUR BULUNMAZ BİR NİMET”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı’nın Avrupa standartlarında hazırlanmış bir parkur olduğunu söyleyen Türkiye Kano Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Tolga Çelik, “Bizim gibi su sporları ile ilgilenenlere bu parkur bulunmaz bir nimet” şeklinde konuştu.

Kano Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Çelik şunları söyledi:

“Öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir günde buradayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ortak bir yarışmadayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Ordu’daki bu parkur ve yerleşke Türkiye adına büyük bir kazanım. Bizim gibi su sporları ile ilgilenenlere bu parkur bulunmaz bir nimet. Avrupa standartlarında hazırlanmış. Dolayısıyla başta Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

“BÖYLE BİR TESİSİN HER İLE KAZANDIRILMASI LAZIM”

Şanlıurfa’dan gelen kano sporcusu Ali Kemal Sarar, Ordu’da hayata geçirilen tesisi çok sevdiğini ve bu tür tesislerin her ile kazandırılması gerektiğini belirtti. Kano sporcusu Sarar, “Şanlıurfa’dan geldim. 7 yıldır bu spor ile uğraşıyorum. Ordu’nun bu tesisi, parkurlarını çok seviyorum. Bu parkur olimpik düzeyde. Böyle bir tesisin her ile kazandırılması lazım. Zaten çok güzel bir memleket” diye konuştu.

“BURADAKİ TESİSE BAYILIYORUZ”

Rize ilinden yarışmaya katılan kano milli sporcusu Evrim Bostancı ise “5 yıldır bu spor ile uğraşıyorum ve milli sporcuyum. 2 yıldan bu yana Ordu’ya gidip geliyoruz. Buradaki tesise gerçekten bayılıyoruz. Gerçekten çok güzel yarış parkurları var. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü kano sporcusu Mehmet Emre Arslan 2 yıldır kano sporuyla ilgilendiğini ifade ederek bu imkânı kendilerine veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Kano sporcusu Arslan şunları söyledi:

“Ordu Büyükşehir Belediyespor takımının 2 yıldır sporcusuyum. Bugün 29 Ekim yarışları yapılıyor. Öncelikle başkanımıza bu tesisi Ordu’ya kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bize birçok olanak sağladı.”

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