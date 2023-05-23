228 koşucu Atatürk’ün izinde Samsun’a ulaştı

Sağlıklı yaşam, spor, eğlence ve iyiliği bir araya getiren Eker I Run, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Sanal Gençlik Koşusu etkinliğiyle kutladı.BURSA (İGFA) - Eker I Run, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun dönüm noktalarından 19 Mayıs 1919'un temsil ettiği değerleri genç nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için Sanal Gençlik Koşusu düzenleyen Eker I Run, Türkiye’nin farklı bölgelerinden koşu severleri bir araya getirdi.

"19 Mayıs’ta Sanal Gençlik Koşusu’nda #OnaKoşuyoruz” söylemiyle yapılan etkinlik, Bandırma Vapuru’nun Samsun’a olan seferindeki yaklaşık 750 km’lik mesafenin adımlarla katedilmesiyle gerçekleşti. Gençliğin enerjisiyle etkinliğe katılan 228 kişi, 750 km’lik mesafeye 2 kez ulaşarak hedeflenen uzaklıktan daha uzun bir yol katetti. 19 Mayıs Sanal Gençlik Koşusu’nda toplam koşulan mesafe 1.505 km oldu.

KOŞUYA, 3 ÜLKEDEN VE 27 İLDEN KATILIM SAĞLANDI

Koşuya; Türkiye’nin yanı sıra İrlanda ve Almanya ile birlikte toplam 3 ülkeden ve 27 ilden katılım sağlandı. En çok katılım sağlanan 5 şehir; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya olarak sıralandı. Adım Adım Ankara ve Bursa ekipleri de etkinlik kapsamında bir araya gelerek, 19 Mayıs'ın ve Atatürk'ün anısına birlikte koştu.

Katılımcılar, 16-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan sanal koşuya istedikleri yerden istedikleri zamanda katılabildi. Belli bir mesafede yaptıkları koşu ya da yürüyüşü GPS özelliği olan bir spor saati veya cep telefonu uygulaması yardımıyla ölçen katılımcılar, bu verileri Eker I Run sitesine yükledi. Koşu veya yürüyüş mesafesi için 3 farklı seçenek belirlendi. Katılımcılar; 1.9K, 19K seçeneklerinin yanı sıra "Limitsiz Parkur" seçeneği ile hafta boyunca yaptıkları koşu ve yürüyüşleri de sisteme kaydedebildi.