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2036 Olimpiyatı'na hazırlayacak 'rüya takım' görücüye çıktı

SPOR 13.12.2022, 15:30
2036 Olimpiyatı'na hazırlayacak 'rüya takım' görücüye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti 2036 Olimpiyat adaylığına hazırlayacak ‘rüya takım’ı kamuoyuna tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2036 Olimpiyat adaylığı ve kentin olimpik bir şehre dönüştürülmesi hedeflerinin anlatıldığı basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi’ndeki Kampüs Havuz’da düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hedefler doğrultusunda çalışacak Olimpiyat Çalışma Grubu’nu da kamuoyuna tanıttı.

Başkan İmamoğlu’nun “Rüya Takım” nitelemesiyle tanıttığı çalışma grubunda, her birisi alanlarında başarılı işlere imza atan Oya Ünlü Kızıl, Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı.

Toplantıda CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan, İBB bürokratları, İBB Spor Kulübü sporcuları ile spor medyasının önde gelen isimleri de hazır bulundu.

‘Olimpiyat Çalışma Grubu’ adı altında çalışacak takımın temel işlevinin, ‘destek ve kolaylaştırcılık’ olacağını vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Bundan sonraki süreçte hep birlikte doğru stratejilerle hareket edersek, ulaşamayacağımız bir hedef yok. Buradaki anahtar kelimelerin başında koordinasyon geliyor. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının, belediyemizin, destek sağlayabilecek diğer yerel yönetimlerin, iş dünyamızın, markalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve halkımızın koordineli bir şekilde hareket etmesi bizi mutlu sona ulaştıracak” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, konuşmasında, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Türk spor dünyasının önemli isimlerinden Yavuz Kocaömer’i de unutmadı.

Tanıtım toplantısında Olimpiyat Çalışma Grubu üyeleri de İstanbul’un “2036 Olimpiyatları” yolculuğuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

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