2027 Avrupa Oyunları için İstanbul lobisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen ‘Avrupa Olimpiyat Komiteleri 53. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada,İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı bir olimpiyat kalitesinde düzenleyerek, hedeflerine doğru en büyük adımı atacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 53. Genel Kurulu”na katılmak üzere, Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti. Parlamento Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 6-7 Haziran günleri arasında düzenlenen genel kurul, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve EOC Başkanı Spyros Capralos’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener de İstanbul’un olimpiyat yolculuğunda İmamoğlu’na eşlik etti.

İmamoğlu, genel kurulda bir konuşma yaparak, 2027’de İstanbul’da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İmamoğlu’na konuşması sırasında İBB Spor Kulübü sporcularından milli tekvandocu İkra Kayır da eşlik etti.

“İSTANBUL, BİZİM İÇİN SADECE BİR KENT DEĞİL, BÜYÜK BİR OKUL, BİR SAHNE, BİR ARENA”

“İstanbul’da çalışan ve yaşayanlar için şehrimiz, bize eşsiz fırsatlar sunmaktadır” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“16 milyon İstanbullu için İstanbul, birçok açıdan bir mucizedir. Milyonlarca ziyaretçi için de her gün aynı hisleri uyandırmaktadır. İstanbul, bizim için yalnızca bir şehir değildir; bir okul, bir sahne, bir arenadır. İstanbul, daha yükseklere erişmemize yardım ediyor. Daha güçlü olmamızı destekliyor. Hedeflerimize daha hızlı ulaşmamız için şartları sağlıyor. Nihai hedefimiz; mutlu, sağlıklı ve keyifli bir hayatı şehrimizde hep beraber yaşamaktır. Tarih boyunca İstanbul, büyük bir metropol topluluğuna ev sahipliği yapmıştır, Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı karşılamış ve ağırlamıştır. Bu büyük topluluk, olimpik dostları ve aileleri birleştirerek, şimdi daha da büyüyor. Bu sebeple eşsiz biz heyecan ve mutluluk duymaktayız.”

“İSTANBUL'U ONURLANDIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

İstanbul’da olimpik mottomuza, bu sefer daha da güçlü bir şekilde, sporla tekrar hayat vereceklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, "Daha fazlası ve daha iyisi için İstanbul’u onurlandırdığınız teşekkür ederiz. İstanbul’un uluslararası bir spor etkinliği düzenleme konusunda birçok avantajı vardır. Güçlü ve stratejik bir plan ve bu planı uygulayacak deneyimli ve dinamik bir ekip ile İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı tarihe geçecek bir etkinlik yapacağız. Amacımız, İstanbul’u bir Olimpiyat şehrine dönüştürmektir. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı olimpik düzeyde organize ederek, bu hedef doğrultusunda azimli adımlar atıyoruz. Bugün sizlerle, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için şehrimizin muazzam potansiyelini nasıl kullanmayı planladığımızı paylaşmak istiyorum.” dedi.

"İstanbul'da, binlerce yıllık tarihin içine dalarak zaman geçirebilirsiniz" diyen Başkan İmamoğlu, "Şimdiye kadar gördüklerinizin çok ötesinde, çok daha renkli ve unutulmaz bir etkinliğe hazır olun. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Kültür Programı, bugüne kadar deneyimlediğiniz en görkemli programlardan biri olacak. Şampiyonlar Ligi finali, Formula 1 yarışları ve Dünya Basketbol Şampiyonaları gibi uluslararası etkinliklerde başarılı deneyimleri olan şehrimiz, tüm spor branşları için benzersiz bir ekosisteme sahiptir. İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını düzenlemeye hak kazandık.” diye konuştu.

“İSTANBUL, ULAŞIM AĞININ TAM MERKEZİNDE YER ALMAKTADIR”

Bu noktada 'İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nın unutulmaz bir etkinlik olacağını söyleyen Başkan İmamoğlu, ‘Pazarlama, Sponsorluk ve Sporla Bağlantılı Pazarlama İletişim Planı’mız sayesinde, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nda izleyici ve medya ilgisini en üst düzeye çıkaracağız. Bildiğiniz üzere şehrimiz, Asya ve Avrupa kıtalarını bir araya getiren benzersiz bir coğrafi konumdadır. Tüm dünya tarafından kullanılan ulaşım ağının tam merkezinde yer almaktadır. Havalimanları, otoyollar, deniz ve demiryolu ağları uluslararası katılımcılar için mükemmel ulaşım seçenekleri sunmaktadır. İstanbul'a ulaşım son derece kolaydır ve şehrimizde unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz. 16 milyon nüfuslu metropolümüz, insan hayatını kolaylaştıran her türlü teknolojinin kullanıldığı gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Uluslararası kuruluşlarla istişare halinde, ‘İstanbul 2027 Teknoloji ve Bilgi Sistemleri Planı’mızı hazırlayacağız ve onay sonrası uygulamaya koyacağız. Ulaşım, Konaklama ve Teknoloji fırsatları ve yaklaşımlarını mümkün olan en kısa sürede sizlerle paylaşacağız ve bunları uygulamaya koyacağız.” dedi.

“İSTANBULLULAR HEPİNİZİ AĞIRLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR”

İmamoğlu, "İstanbullular hepinizi ağırlamak için sabırsızlanıyor. Sporun tüm heyecanını ve sayısız kültürün bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak rengarenk görüntüleri birlikte yaşayalım. Daha iyi, daha güzel, daha büyük ve daha renkli bir Avrupa Oyunları için hazırız.” mesajını verdi.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul’un Avrupa Oyunları adaylığı oylamaya sunuldu ve dakikalarca süren ayakta alkışlarla kabul edildi.

İmamoğlu’nun ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da 2027’de İstanbul’da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları’yla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.