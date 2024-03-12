2024 Youth BCL’de kuralar çekildi

Bu yıl 2-7 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilecek ve TOFAŞ Genç Takımı’nın da katılacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu turnuvasının kuraları çekildi.BURSA (İGFA) - Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2023-2024 sezonu turnuvası için geri sayım başladı. İlki geçen yıl TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen ve unutulmaz anlara sahne olan Youth BCL’in bu yılki organizasyonu 2-7 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen şehrinde düzenlenecek. Turnuvanın kura çekimi organizasyonu 11 Mart Pazartesi günü Debrecen’de gerçekleştirilirken, kuraya TOFAŞ Spor Kulübü’nü temsilen Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskovic katıldı.

TOFAŞ B GRUBU’NDA

Dokuz farklı ülkeyi temsilen 13 kulübün katılacağı turnuvada takımlar 4 farklı gruba ayrılırken; TOFAŞ Genç Takımı; Almanya’dan Porsche BBA Ludwigsburg ve Çekya’dan BK Opava ile B Grubu’nda yer aldı. Organizasyon 3 günlük grup maçıyla başlayacak ve ardından 4 grup galibi Yarı Finalde eşleşecek. Galip gelen iki takım ise şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Gruplarında ikinci olan takımlar turnuvada 5'inci ile 8'inci sıralar için; üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise genel klasmanda 9'uncu ile 13'üncü sıralar için sıralama maçları oynayacak. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tüm maçları, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için resmi BCL YouTube kanalında canlı yayınlanacak.