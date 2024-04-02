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2024 Youth BCL’de heyecan başlıyor

TOFAŞ U18 Genç Takımımızın da katılacağı 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2-7 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilecek

SPOR 02.04.2024, 09:29
2024 Youth BCL’de heyecan başlıyor

TOFAŞ U18 Genç Takımımızın da katılacağı 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2-7 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2023-2024 sezonu turnuvasında heyecan başlıyor. İlki geçen yıl TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen ve unutulmaz anlara sahne olan Youth BCL’in bu yılki organizasyonu 2-7 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Almanya’dan Porsche BBA Ludwigsburg ve Çekya’dan BK Opava ile B Grubu’nda yer alan TOFAŞ U18 Genç Takımı, organizasyondaki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 14.30’da BK Opava ile yapacak. Bursa ekibi, gruptaki ikinci maçında ise 4 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 14.30’da Porsche BBA Ludwigsburg ile kozlarını paylaşacak.

Dokuz farklı ülkeyi temsilen 13 kulübün katılacağı turnuvada takımlar 4 farklı gruba ayrılacak. Organizasyon 3 günlük grup maçıyla başlayacak ve ardından 4 grup galibi yarı finalde eşleşecek. Galip gelen iki takım ise şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Gruplarında ikinci olan takımlar turnuvada 5'inci ile 8'inci sıralar için; üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise genel klasmanda 9'uncu ile 13'üncü sıralar için sıralama maçları oynayacak. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tüm maçları, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için resmi BCL YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Caner Topaloğlu’nun başantrenörlüğünü yapacağı TOFAŞ U18 Genç Takımı 2024 Youth BCL kadrosu;

Ömer Alp Engin (2006), Batu Eryurtlu (2006), Efe Postel (2006), Ruşen Mutlusoy (2006), Berkay Gönül (2007), Enes Akman (2007), Yücel Başaran (2007), Emirhan Serbest (2007) Melih Dönmez (2007), Ahmet Barış Bozbörek (2007), Ahmet Said Turan (2007), Alp Doruk Sancaklı (2008).

Altyapı oyuncularımızdan Emirhan Tuğrul, Batu Bircan ve Sarp Ali Özaydemir sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyorlar.

2024 Youth BCL’de gruplar şu şekilde oluştu;

A Grubu: Rytas Vilnius, Lenovo Tenerife, Promitheas Patras, Team Debrecen

B Grubu: TOFAŞ, Porsche BBA, BK Opava

C Grubu: Igokea M:Tel, BA Nymburk, AEK Atina

D Grubu: Galatasaray, Ewe Baskets Oldenburg, Hapoel Jerusalem

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