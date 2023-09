2024 Spor Şehri’ Kayseri oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3’üncüsü bu yıl ‘Mimar Sinan’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların yanı sıra 25 farklı ülkeden katılan sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Halk Koşusu öncesi, start verilmeden konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye ‘2024 Spor Şehri’ Ünvanı verildiğinin müjdesini Kayserililerle paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi kapsamında Spor A.Ş. tarafından ‘Mimar Sinan’ temasıyla düzenlenen ve dikkati üzerine çeken Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda bu yıl 25 ülkeden yabancı koşucu ve 40 elit sporcu katılım sağladı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu açılış törenine, Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katıldı. Törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Milli Savunma Bakanı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş, ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ile 25 farklı ülkeden katılan yabancı koşucular ve Kayserili sporseverler katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “KAYSERİ SPORUN ŞEHRİ”

Halk Koşusu öncesi, start verilmeden konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece sanayi, ticaret şehri olmasının yanında spor şehri de olduğunu ifade ederek, yapılan değerlendirme çalışmalarıyla Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından yaptığı çalışmalarla 2024’te Kayseri’nin spor şehri ünvanını aldığının müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Muhteşemsiniz Kayseri. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere layık olma yönünde gayretlerimizi gösteriyoruz. Belediyeciliği sadece kaldırım yapmak, park yapmak, asfalt yapmak olarak görmüyoruz. Bunlarla birlikte sizleri kültürel, sportif, konularda sosyalleştirerek, çalışmalar yapıyoruz. Burada çok değerli bakanımız değerli valimiz, değerli milletvekillerimiz, 7’den 70’e her kesimi görüyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kayserimizin sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, sporun da şehri olma yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri’mizi her yönüyle zenginleştirecek ve her yönüyle ‘Ben Kayseriliyim, Ben Kayseri’de yaşıyorum. Kayseri bizim için olmazsa olmaz diyecek’ bir anlayışa sahip olmak için gayret gösteriyoruz. Bugün Kayserispor-Beşiktaş maçımız var. Kayserisporumuza buradan başarılar diliyoruz. İstanbul’a selamlar gönderiyoruz. Kayserispor bizim gururumuz. 2024 Kayserispor şehri. Yapılan değerlendirme çalışmalarıyla Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından yaptığı çalışmalarla 2024 Kayseri spor şehri. Bu ünvanı kazandı Kayseri’miz. Bu ünvanı sizlerin sayesinde aldık. Şimdi de 3’üncü yarı maratonumuzu hayata geçiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum.”

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ise, Kayseri’nin sporun şehri olma yönünde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çok ciddi çalışmaları olduğunu ifade ederek Başkan Büyükkılıç’a ‘sporun koçu’ diyerek hitap etti. Akar, “Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de yine bütün sahalarda olduğu gibi spor konusunda ve sporun yaygınlaştırılması konusunda bildiğiniz gibi çok ciddi çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, koordinasyonunda katkılarıyla gece gündüz dinlenmeden, durmadan yaptığı çalışmalarla 115 bin kişi spor yapabilecek hale geldi. Spor koçumuz belediye başkanımızı alkışlıyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Durmak yok, devamlı koşuyoruz. Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Avrupa kuruluşunun yaptığı çalışmalarla 2024 Kayseri spor şehri seçilmesi de Kayseri’deki yerel yönetimlerin çalışması sonucunda oldu” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “SPOR” TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’de bu yarışmalara öncülük ettiği için teşekkürlerine ileterek, katılımcılara başarılar diledi.

BÜYÜKKILIÇ, AKAR VE ÇİÇEK İLE BERABERİNDEKİ PROTOKOL DE HALK KOŞUSUNA KATILDI

Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Çiçek ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Mimar Sinan’ temasıyla büyük bir katılımla ve ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yarı maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Sivas Caddesi boyunca sporcuları motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu ile mini konserler verilirken, Spor A.Ş.’nin minik kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları alkışlayıp, moral ve motivasyon verdi. Sporcular arasında yediden yetmişe herkes yer alırken, uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, festival havasında gerçekleşti.