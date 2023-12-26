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2023 sporla dolu dolu geçti

SPOR 26.12.2023, 07:46
2023 sporla dolu dolu geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalar, yarışlar, şenlikler, turnuvalar, söyleşiler, kutlamalar başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği örnek organizasyonlarla büyük bir başarıya imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Köklü bir spor kültürüne sahip olan Eskişehir, 2023 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu bir yılı daha geride bırakıyor.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan spor eğitimlerine Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.

Amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi aracılığıyla destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi,      72 spor kulübüne toplam 720 bin TL nakdi yardım yaparken, 160 araç desteği de sağladı. Ayrıca 70 amatör spor kulübüne su desteği verilirken, 9 başarılı sporcuya ve antrenörlerine de ödül takdim edildi.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkilileri, 2023 yılı içinde toplam 29 adet ulusal ve uluslararası etkinlik yapıldığını ifade ederek bu etkinliklere 7 bin 783 kişinin katıldığını belirttiler.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren yetkililer, “4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu-10K Koşusu ve Spor Festivali başta olmak üzere Edirne Cup ve Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarına destek, 22 Mart Dünya Su Günü Su'yun Değişimi Ol, Köy Enstitüleri ve Spor Söyleşileri 2, Sağlık İçin Hareket Et Semineri, 3x3 Mix Sokak Basketbolu Gençlik Şenliği, Durgunsu Kano Gençlik Kupası Yarışları, Fener Alayı Geçişi, Sağlık için Yürüyoruz, Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, 8. Çocuk Şenliği, Hentbol ile +1 Projesi, Frig Yolu Paneli, Frig Yolu Doğa Yürüyüşü, Park Sporları Kapanış Töreni, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Yaz Okulları Kapanış Töreni, İlçelerde Panayır Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı Geçişi, 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu Ulusal Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği, Uçurtma Şenliği ve Rekreatif Oyunlar, Orhangazi Mahallesi Rekreatif Oyunlar, Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları, Fener Alayı Geçişi ve Flyboard Gösterisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yüzme Yarışları, Eskişehir’de Sporun Geleceği Çalıştayı ile dolu dolu bir yıl oldu.” dediler.

2023 yılında her yaştan Eskişehirliye verilen spor eğitimlerine değinen yetkililer, “17 farklı branşta 2023 yılında 4 bin 531 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Ayrıca 6 farklı parkta düzenli olarak yapılan spor eğitimlerine 2 bin 300 kadın katılmıştır. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzumuzda ise 6 bin 271 kişiye yüzme eğitimi verilmiştir.” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir’in bir spor şehri olduğunu belirterek bu büyük kültürü gelecek nesillere taşımak amacıyla 2024 yılında da Eskişehirliler ile birlikte spor ve sağlık dolu, hareketli bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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