2023 BMX Dünya Kupası Sakarya’da yapılacak

2023 BMX Dünya Kupası için Türkiye’de seçilen tek şehir yine Sakarya oldu. Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) organize ettiği 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak kupanın ilk iki yarışının Sakarya’da yapılacağı açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Müjdeli haberi bizzat açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bisiklet Dostu Şehir Sakarya yine bisiklet sporunun kalbi olacak. Bu rüzgâr yine ilimizde esecek. Heyecanlı ve gururluyuz” dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2023 yılı BMX Dünya Kupası Yarışları takvimini resmi sitesinden yayınladı.

Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya, bu takvimde yine ilk sırada yer aldı. UCI’nin dünya kupası için Türkiye’de seçtiği tek şehir Sakarya oldu. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek heyecan dolu ilk yarışı dünya, Sakarya’dan takip edecek. 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak 2023 BMX Dünya Kupası Yarışlarının ilk iki yarışı 3-4 Haziran tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.

“HEYECANLI VE GURURLUYUZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bisiklet Dostu Şehir unvanlı şehrimizde 2023 yılında yine uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Sakarya’mız yine bisiklet sporunun kalbi olacak. Dünyanın en heyecanlı yarışında bisikletin rüzgârı yine güzel şehrimizde esecek. Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına yakışır bir yılı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve gururunu hissediyoruz” dedi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ SAKARYA’YA GELİYOR

2021 UCI BMX Dünya Kupası'nın son dört yarışına ev sahipliği yaparak bisiklet dünyasında adından söz ettiren Sakarya, 2023 yılında da UCI BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. 3-4 Haziran tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi dünyanın en iyi bisikletçilerinin heyecan verici BMX yarışlarına sahne olacak. Heyecanı yerinde takip etmek için birçok ülkeden sporcu ve sporsever toplulukları Sakarya’ya gelecek. 2 gün sürecek nefes kesen yarışlar ise UCI kanalıyla tüm dünyada canlı yayınlanacak.

2023 UCI BMX Dünya Kupası Yarışları takvimi şu şekilde:

1. ve 2. Yarış: Sakarya (Türkiye), 3 ve 4 Haziran 2023 3. ve 4. Yarış: Papendal (Hollanda), 24 ve 25 Haziran 2023

5. ve 6. Yarış: Sarrians (Fransa), 23 ve 24 Eylül 2023

7. ve 8. Yarış: Santiago del Estero (Arjantin), 7 ve 8 Ekim 2023

9. ve 10. Yarış: Santiago del Estero (Arjantin), 13 ve 14 Ekim 2023.