2022 yılında Kocaeli'de 106 okula pota

Kocaeli'de 'Potasız Okul Kalmasın' projesi kapsamında 2022 yılında 106 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldı.KOCAELİ (İGFA) -Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinliklerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor.

Büyükşehir ekipleri Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2022 yılı içerisinde Kocaeli genelindeki 106 okula, basketbol ve voleybol sahası yaptı.

188 ADET POTA VE 103 TAKIM VOLEYBOL DİREĞİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde talep ve ihtiyaca göre çalışmalar gerçekleştiriliyor.

2022 yılı çalışmaları dahilinde 106 okula akrilik zemin saha boyası yapılırken bu sahalara 188 adet pota ve 103 takım voleybol direğinin montajı yapıldı. Ayrıca 4 okulda bin 520 metrekare galveniz kaplı tel çit imalatı yapıldı.