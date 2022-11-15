2022'de Ayvalık'a 104 madalya kazandılar

Ayvalık Spor Kulübü Sporcu Fabrikası gibi çalışıyor ve başarılı sporcular yetiştiriyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Spor Kulübü’nün taekwondocu gençleri başarıdan başarıya koşuyor. 2022 yılında illerarası, bölgesel ve il şampiyonalarında, 38 altın, 29 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplamda on ayda 104 madalya kazanan gençler madalyaya doymak bilmiyor.

13 YILDA 11 ŞAMPİYONA

13 yıl boyunca; Bayramiç, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Lüleburgaz, Sivas Cumhuriyet kupaları, Yıldızlar Avrupa ve Güney Kore, Almanya, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Güney Kıbrıs, Sırbistan Dünya şampiyonalarından madalyalarla dönen gençleri motive eden antrenör Volkan Sersan, “Ayvalık Spor Kulübü olarak 13 yılda 11 ülkede uluslararası şampiyonalara katıldık ve dokuzu uluslararası olmak üzere taekwondo branşında 113 takım kupasına sahibiz. Balıkesir spor tarihinde taekwondobranşında ilk kez Dünya Şampiyonası’nda milli takım antrenörü olarak görev yaptım. 13 yıldır Ayvalık ilçesinde olimpik bir spor branşı olan taekwondo sporunu çocuklara ve gençlere kesintisiz olarak vermekte olan Ayvalık Spor Kulübü’nün sporcuları her geçen gün başarı grafiğini yükseltiyor. Çalışmalarmızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyoruz. Taekwondo ülkemizin satranç ve voleyboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip olan spor branşıdır. Aynı zamanda katılmış olduğu her olimpiyat oyunlarında madalya getiren tek spor branşımız” dedi.

Balıkesir’de en fazla lisanslı sporcu

2022 yılında bugüne kadar 213 sporcu lisanslaması yaptıklarını anlatan Volkan Sersan, kulüpte lisanslı aktif olarak 127 sporcunun eğitim gördüğünü söyledi.

Balıkesir’de en fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarını hatırlatan Sersan, sosyal sorumluluk ilkeleri gereği aile durumu iyi olmayan ve yetenekli 13 sporcuya da kulüp bünyesinde ücretsiz eğitim verdiklerini kaydetti.

Türkiye'de ilk defa 13 sene önce başlatılan eğitimler kapsamında sporculara genel kültür, kuralları ve kanunlara uyma, doğa bilinci, arkadaş ilişkileri, temizlik, toplumsal kurallar gibi birçok önemli konuda küçük bilgiler vererek kısa eğitimler düzenlediklerinin altını çizen Volkan Sersan, "Ayvalık ilçemizde spor alanında bir farkındalık oluşturduğumuz düşüncesindeyim. Dikili, Gömeç Altınova ve köylerden bile vermiş olduğumuz eğitimleri duyarak gelen birçok velimizin olması bunu açıklar niteliktedir.Önümüzdeki yıllarda da gerek ulusal gerekse uluslararası şampiyonalarda başarı elde edebilecek birçok minik sporcuyu altyapımızda bulundurduğumuz için çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim.2022 yılında kazanmış olduğumuz altın madalyaların 26 tanesi 2010 ve daha küçük yaştaki sporcularımız tarafından kazanıldı.Bu veri bile altyapımızın ne kadar sağlam olduğunu en güzel şekilde göstermektedir. Sporcularımıza ve vermiş olduğumuz eğitimlere güveniyoruz" diye konuştu.