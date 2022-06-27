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20 yıl sonra kürekler maviliklere çekildi

SPOR 27.06.2022, 16:11
20 yıl sonra kürekler maviliklere çekildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü’nde 3 gün süren ‘Gençler Türkiye Kupası’ ve ‘Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları’na ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir tarafından 33 kulüp ve 750 sporcunun katıldığı yarışlarda, 20 yıl sonra kürekler maviliklere doğru çekildi. Yarışların yapıldığı alanı ziyaret ederek sporculara başarılar dileyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birincilere de madalyalarını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 yıl sonra Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen ‘Gençler Türkiye Kupası’ ve ‘Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları’na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle çeyrek asır sonra ilk kez düzenlenen kürek yarışları için Türkiye’nin dört bir yanından sporcular Başkent’e geldi.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ DA YARIŞLARI İZLEDİ

Spora ve sporcuya destek olmayı sürdüren ABB Spor ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mogan Gölü’nde geçekleştirilen kürek yarışlarına lojistik destek sağlarken, Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri de olası kazalara karşı hem sahada hem de gölde sporculara eşlik etti.

Mogan Gölü’nde sporcuları yalnız bırakmayarak yarışları izleyen ve başarı dileklerini ileten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe Kürek Takımı arasında yapılan müsabakada birinci olan Fenerbahçe Kürek Takımı’na madalyalarını ise ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi.

Başkent’te sporu teşvik eden yarışlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise “Türkiye Kürek Federasyonu ile iş birliği hâlinde Mogan Gölü’nde Türkiye Kupası Yarışmalarını yaptık. Ankara’da 20 yıldır yapılmayanı ABB olarak bu sene Kürek Federasyonu ile beraber gerçekleştirdik. Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın önderliğinde Türk sporuna ve sporcusuna verdiğimiz katkı bundan böyle de devam edecek” dedi.

33 KULÜP VE 750 SPORCU KATILDI

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençler Türkiye Kupası ile Deniz Küreği Türkiye Kupası’nın eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği yarışlarda Başkent Ankara, çeyrek asır sonra ilk kez kürek yarışlarına tanıklık etti.

23 yaş altı 33 kulüpten 750 sporcunun kıyasıya yarıştığı kürek müsabakasında bin ve 2 bin metrelik parkurlarda düzenlenen yarışların Gençler Türkiye Kupası ayağında Kadınlar ve Erkekler klasmanında genç, yıldız ve küçük takım sporcuları Tek Çifte, İki Tek, İki Çifte, Dört Tek, Dört Çifte ve Sekiz Çifte kategorilerinde yarıştı.

Deniz Küreği Türkiye Kupası ayağında ise Kadınlar, Erkekler ve Mix klasmanında genç, büyük ve master takımları kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren yarışlara Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, Türkiye Kürek  Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok güzel bir ortam. Bunun için öncelikle ilçe belediyemize, Büyükşehir Belediyemize, İl Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize her türlü imkânı sağladılar. Biz yıllar sonra Ankara’ya döndük. ‘Kürek her yerde’ sloganıyla yola çıkmıştık ve tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Tabii bunun için en başta Başkent’ten başlamamız gerekiyordu ve Türkiye Kupası için en doğru adresin burası olduğunu düşündük. Bütün Türkiye’den en iyi sporcularımız burada. Bir ay önce Avrupa Şampiyonu olan çocuklarımız kendi kulüpleri için yarışıyor. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en iyi çocukları burada. Herkes çok mutlu ve çok güzel bir organizasyon oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

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