2 gümüş 2 bronz madalyanın sahibi oldular

Ordu’nun ev sahipliğinde 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonasına Büyükşehir Belediyesi Sporcuları damga vurdu.ORDU (İGFA) - Ordu’nun Altınordu ilçesi Recep Kara Kapalı Spor salonunda 48 ilden 600 sporcu ve antrenör katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya damga vuran Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcuları toplamda 4 madalya elde etti.

2 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA’NIN SAHİBİ OLDULAR

600 Sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonasın da Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcularından, 60 kg Umutcan Meşe ve 66 kg Şivan Umut Polat rakiplerini yenerek gümüş madalyanın sahibi oldular. Öte yandan +90 kg Abdülmecit Gür ve Bayanlarda +70 kg Sema Yıldırım rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.