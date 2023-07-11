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1984 Keşan Kültürspor'un teknik kadrosu belli oldu
SPOR 11.07.2023, 09:17
Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor yeni sezon için teknik heyetini oluşturdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin 1. Amatör Lig takımlarından 1984 Keşan Kültürspor, 2023-2024 sezonu için teknik heyetini belirledi.
Hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu belirten Kulüp Başkanı Evren Bulut, Teknik Direktör olarak Barış Sevil,
Antrenör olarak Burak Savut ve
Sportif Direktör olarak Fedai Kantar ile anlaştıklarını açıkladı.
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|51
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|36
|52
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|40
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|39
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|38
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|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
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|75
|4. Newcastle
|38
|71
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|38
|67
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|38
|62
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|38
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|60
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|38
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|38
|45
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|38
|44
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|38
|41
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|38
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|38
|38
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|34
|19. Leeds United
|38
|31
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|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
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|3. Atletico Madrid
|38
|77
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|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
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|38
|49
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|49
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|49
|13. Celta Vigo
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|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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