1984 Keşan Kültürspor'da 'Saygı'lı anlaşma

Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor transfer çalışmaları kapsamında Hasan Can Saygı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1984 Keşan Kültürspor transfer sezonu içerisinde Hasan Can Saygı ile yaptığı görüşmeleri sözleşmeyle sonuçlandırdı.

Kültürspor yöneticileri bu transferin hem kulübe hem de Saygı’ya hayırlı olmasını diledi.