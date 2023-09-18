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1984 Keşan Kültürspor'da 'Saygı'lı anlaşma

SPOR 18.09.2023, 09:03
1984 Keşan Kültürspor'da 'Saygı'lı anlaşma

Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor transfer çalışmaları kapsamında Hasan Can Saygı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1984 Keşan Kültürspor transfer sezonu içerisinde Hasan Can Saygı ile yaptığı görüşmeleri sözleşmeyle sonuçlandırdı.

Kültürspor yöneticileri bu transferin hem kulübe hem de Saygı’ya hayırlı olmasını diledi.

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