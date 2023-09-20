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1984 Keşan Kültürspor, Camgöz'le anlaştı

SPOR 20.09.2023, 12:46
1984 Keşan Kültürspor, Camgöz'le anlaştı

Edirne'de 1984 Keşan Kültürspor, yardımcı antrenör olarak Caner Camgöz ile anlaştıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor yeni sezon için Yardımcı Antrenör olarak Caner Camgöz ile anlaştı ve sözleşme imzaladı.

Antrenör Barış Sevil’in yardımcılığını yağacak Camgöz ile görüşen Kulüp Başkanı Evren Bulut, anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladıklarını belirterek “Sözleşme iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

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