16. kez 'Türkiye Ralli Markalar Şampiyonu' oldu

Castrol Ford Team Türkiye’nin ilk yarıştan itibaren iddiasını tüm kategorilerde sürdürdüğü Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecan dolu bir yarışla sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son ayağı olan 42. İstanbul Rallisi, şampiyonanın diğer etaplarını aratmayan çekişmelere sahne oldu. Toplam 470 kilometrelik parkurda 2 gün süren birbirinden nefes kesici mücadeleler sonucunda sınıf ve grup birincileri belli oldu.

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, 16. KEZ MARKALAR VE TAKIMLAR ŞAMPİYONU

Markalar birinciliğini Ege Rallisi’nde de koruyan Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul Rallisi’ne markalar şampiyonasında açık ara farkla lider olarak girmişti. Bu yarışta da birinciliği elden bırakmayan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıla iddialı başlayan ve hem güç hem de performansları ile öne çıkan pilotlarıyla 25. yılını kutladığı yeni sezonda 16. şampiyonluk hedefine ulaştı.

GENÇ PİLOTLAR ŞAMPİYONU, EFEHAN YAZICI!

Sezon boyunca birbirleriyle soluk soluğa bir rekabetin içine giren Efehan Yazıcı-Ali Türkkan çekişmesinin galibi İstanbul Rallisi sonucunda belli oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı ve co-pilotu Kutay Ertuğrul, Fiesta Rally4’leriyle en yakın rakipleri Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisinin önünde ipi göğüsledi ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu olmaya hak kazandı.

İstanbul Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye renkleriyle ilk defa start alan Ömer Güneş ise co-pilotu Sevi Akal’la Genç Pilotlar sınıfında üçüncü sırada finişe gelmeyi başardılar.

İSTANBUL RALLİSİ’NDE GALİBİYET ALİ TÜRKKAN’IN

2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları’nda gümüş madalyanın sahibi olan Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Fiesta R5’leriyle İstanbul Rallisi genel klasmanda birinci olarak kariyerindeki ilk genel klasman galibiyetini de kazanmış oldular. Genç pilot Ali Türkkan ralli kariyerinin henüz 3. yılında bu başarıyı kazanarak gelecek yıllar için potansiyelini tekrar göstermiş oldu. İstanbul Rallisi’nde ikincilik kürsüsüne Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı çıktı. Genel klasmanda ilk beş sıranın dördünde Ford araçları yer aldı.

TOSFED RALLİ KUPASI’NDA MUTLU SON

Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayen isimlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası da Fiesta Rally Cup pilotlarının ellerinde yükseldi. Kupada genel klasmanın ilk 2 basamağında Fiesta Rally Cup pilotları bulunuyordu. Fiesta R2 ile yarışan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı kupanın liderliği bu yarışta da bırakmayıp şampiyonluğa uzanırken Fiesta Rally3 ile yarışan Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ikilisi Fiesta Rally3’leriyle ikinci sırayı aldı.