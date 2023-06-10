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15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı

SPOR 10.06.2023, 14:41
15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri başladı

Kocaeli Büyükşehir’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği ata sporumuz yağlı güreşler de pehlivanlar er meydanına çıkmaya başladıKOCAELİ (İGFA ) - 

Her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15.’si sabah saatlerinde başladı. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde Türkiye’nin birbirinden değerli başpehlivanlarının bir araya geldiği organizasyon 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Dev organizasyon bu yıl, tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane isimlerinden Karamürselli Kadir Birlik adına düzenleniyor.

DEĞERLİ BAŞPEHLİVANLARI GÜREŞECEK

Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlere, 70 Başpehlivan, 90 Başaltı, 100 Büyükorta ve yaklaşık bin 400’ün üzerinde güreşçi katılıyor. Öte yandan bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen ve 7 organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde, 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri bu ligin 2. organizasyonu olarak yapılıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 24'e giren başpehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine direkt katılma hakkını kazanacak.

PEHLİVANLAR ER MEYDANINDA TER DÖKMEYE BAŞLADI

Yağlı güreşler kapsamındaki eleme müsabakaları, ilk günün sabah saatlerinde küçükler boy kategorisinde başladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar, iki gün boyunca kısasıya rekabet içerisinde olacak. 11 Haziran Pazar günü ise Büyük Orta Güreşleri, Başaltı Güreşleri, Başpehlivan Güreşleri ve Başpehlivan çeyrek, yarı final ve final kura çekimleri yapılacak. Şampiyonun Pazar günü akşamüstü saatlerinde belli olacağı yağlı güreşlerde, şampiyon başpehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. 

GÜNDOĞDU VE GÜREŞCİLER ALTIN KEMERLE YÜRÜDÜLER

15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Eski Baspehlivanlar, Ahmet Taşcı, Ömer Aslantaş, Kadir Birlik, Sabri Geçer, Ziya Ünlü, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Nedim Gürel, Mustafa Arslan ve Mustafa Taş ile birlikte İzmit ilçe merkezinde Merkez Bankasından Kent Meydanına yürüdüler. 

“BAŞPEHLİVAN 180 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLACAK”

Kent Meydanında yağlı güreşlere dair bilgeler paylaşan ve vatandaşları yağlı güreşlere davet eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaeli tarih boyunca minder güreşlerine ve yağlı güreşlere çok destek vermiş, çok önemli pehlivanlar ve şampiyonlar yetiştirmiştir. Bunlar arasında Hergeleci İbrahim, Gazanfer Bilge, Hasan Gemici, Adil ve İrfan Atan kardeşler, Aydın Demir, Ömer Arslantaş ve Ahmet Taşçı gibi isimleri sayabiliriz. Seka Park Yağlı Güreşlerimizde başpehlivanlığı kazanacak güreşçimize her yıl olduğu gibi bu sene de altın kemer takdim edeceğiz. Bu yıl Sekapark’ın başpelivanı Altın Kemer Yağlı Güreşleri için Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş 180 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olacak” dedi.

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