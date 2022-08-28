140 kilometrelik zorlu mücadele

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Tour Of Sakarya hafta sonu rüzgâr gibi başladı. Dünyanın en fazla ilgi gören yol bisikleti yarışının Sakarya’daki 3’üncü etabında 80’e yakın sporcu Adapazarı, Akyazı, Hendek ve Kaynarca rotasında 140 kilometre boyunca podyum için nefes kesen bir mücadele ortaya koyuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen uluslararası yol bisikleti yarışlarında ev sahipliğinin 3’üncü gününde. Dünyanın tüm şehirlerinde en fazla takip edilen, heyecanın doruğa ulaştığı müsabakaların ‘Tour Of Sakarya’ kısmı şehirde farklı bir hava oluşturdu. İlk turlarında Adapazarı, Sapanca, Kandıra, Serdivan ilçelerinden geçen nefes kesen turun 3’üncü etabına gelindi.

140 kilometre zorlu parkur

Sakarya Demokrasi Meydanı’ndan başlayan 3. Etap yarışlarına sporseverler de yoğun ilgi gösterdi. 30’a yakın ülkeden yaklaşık 80 sporcu start çizgisinden çıkış yaptı. Güzergah olarak Adapazarı’nda dönmeye başlayan pedallar Akazı, Hendek, Yenikent ve Kaynarca’da dönecek. Sporcular yaklaşık 140 kilometrelik mesafeyi 4 saat gibi bir sürede tamamlayacak. Kırsal alanlardaki ara sokaklarda zorlu bölümlerden geçen yıldız isimler podyuma çıkmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.