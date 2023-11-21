1308 Osmaneli Belediyespor'dan balkan şampiyonluğu

12 ülkeden 700 sporcunun yarıştığı Slovenya’da düzenlenen ümit genç ve U-21 Balkan Şampiyonasında Ümitler takım kumite dalında 1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu Tuğba Çürük Balkan şampiyonu oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 1308 Osmaneli Belediyespor alt yapıya ve sporun her branşına verdiği önemle her branşta başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

12 ülkeden 700 sporcunun yarıştığı Ümit Genç ve U-21 Balkan Şampiyonası'nda kulüp sporcusu Tuğba Çürük Balkan Şampiyonu olurken, gençler 66 kilogramda Sena Akman Türkiye'yi temsil ederek maçlarını tamamladı.

Başkan Münür Şahin, "Değerli hocalarımız Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz tarafından çalıştırılan 1308 Osmaneli Belediye Spor Karete takımımız kısa sürede bir çok başarıya imza attı. Değişik yaş gruplarında milli sporcuları ilçemizden çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Balkan Şampiyonası'nda milli takımımızdaki yer alan karete sporcumuz Tuğba Çürük Başkan Şampiyonu oldu.Diper sporcumuz Sena Akman’da başarılı müsabakalar çıkardı.Sporcularımızı ve ailelerini,değerli hocalarımızı,yönetimimizi bir kez daha kutluyoruz” dedi.