12Bingölspor tecrübeli kaleciyi kadrosuna kattı

12 Bingölspor Kulübü, tecrübeli kaleci Zülküf Özer ile anlaşmaya vardı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -12 Bingölspor Kulübü, tecrübeli kaleci Zülküf Özer ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra bu tecrübeli kaleciyle kadrosunu güçlendirdi.

12 Bingölspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “20’si Süper Lig’de, 43’ü 1. Lig’de ve 101’i 2. Lig’de olmak üzere toplam 178 profesyonel maça katılan tecrübeli kaleci Zülküf Özer ile anlaşmaya vardık” ifadeleri yer aldı.