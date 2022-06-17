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12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Basketbol Takımı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile yapacağı karşılaşmanın 22 kişilik dev aday kadrosu belli oldu.
SPOR 17.06.2022, 15:34
A Milli Basketbol Takımı, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu’nda antrenmanlara başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı şu isimlerden oluştu:
A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Berk Demir, Cedi Osman, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.
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