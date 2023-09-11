12 Bingölspor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi

TFF, yoğun baskılar sonrası 12 Bingölspor’u yeniden Türkiye Kupası’na dahil etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye Kupası kura çekimi, 6 Eylül tarihinde gerçekleştirildi ve bu çekimde Hakkari ile birlikte temsilcimiz 12 Bingölspor, kupadan çıkarılmıştı.

Kamuoyunun büyük baskısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kararını gözden geçirerek 12 Bingölspor ve Hakkarispor’u tekrar Türkiye Kupası’na dahil etti.

Özellikle sosyal medyada taraftarların yoğun baskısı, TFF’yi hatasını düzeltmeye yönlendirdi. Bu gelişmenin ardından 12 Bingölspor, resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kulübümüzün temsil yetkisi elinden alınarak kupadan çıkarılmıştı. Ancak ilk günden itibaren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Engin Özturan ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu ve yoğun çabaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararından vazgeçti ve 12 Bingölspor’a hak ettiği şekilde Ziraat Türkiye Kupası’nda tekrar temsil hakkı verdi.

Bu süreçte yanımızda olan ilimizin değerli yöneticilerine, kulüp başkanlarına, futbolseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca tüm Bingöllüler ve 12 Bingölspor taraftarlarına da destekleri için teşekkür ederiz"