12 Bingölspor turnuvadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Ön Eleme turunda 12 Bingölspor, sahasında ağırladığı 23 Elazığ FK'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. Ön Eleme turunda 12 Bingölspor, sahasında ağırladığı 23 Elazığ FK’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Maçın başından itibaren karşılıklı ataklara sahne olan müsabakada, 12 Bingölspor, aradığı golü bir türlü bulamadı. 32. dakikada 23 Elazığ FK’dan Sergen’in attığı golle rakiplerine 1-0 yenik duruma düşen 12 Bingölspor, ilk yarıyı geride tamamladı.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan 12 Bingölspor, 52. dakikada Berat’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Maç boyunca galibiyet için baskılı bir oyun sergileyen 12 Bingölspor, 82. dakikada Umut Pusat’ın sert şutunu gol yapamayarak yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

86.dakikada ise 23 Elazığ FK’dan Halil Can’ın kafa golüyle 12 Bingölspor tekrar yenik duruma düştü. Son dakikalarda beraberlik golü için rakip kalede baskı kuran 12 Bingölspor, 90+5’te geliştirdiği etkili atağı gole çeviremeyince maçı 2-1’lik skorla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.