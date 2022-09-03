11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası nefes kesecek

11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 36 ülkeden katılacak sporcularla 4 Eylül’de Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’ndeki mersah alanında yapılacak.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada onlarca güreş otoritesi, yüzlerce spor yöneticisi ve 150 kadar seçkin sporcu yer alacak.

5 bin yıllık ata sporu Aba Güreşi’nin tanınması için uzun yıllardır çaba harcayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, herkesi sosyal medya hesaplarından güreşleri izlemeye davet etti.

Şampiyonada 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç yıl aradan sonra bu yıl 11.si gerçekleşecek şampiyona Pazar günü saat 18:00’de başlayacak.

Şampiyonaya katılacak ülkeler : Acara, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Balkar, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Dağıstan, Gagavuzya, Gürcistan, İran, Kabarday, Karaçay, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Macaristan, Makedonya(Kuzey), Mari El, Moğolistan, Moldova, Mordovia, Nogay Eli, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sancak, Tataristan, Tunus, Tuva, Türkmenistan, Yunanistan, Türkiye.