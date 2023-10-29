100.Yıl Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

İzmit Belediyesi 100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini bulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin, iki gün boyunca gerçekleşen “100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvası” sonuçlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

İzmit Belediyesinin, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne dair yaptığı etkinlikler kapsamında İzmit Dernekler Yerleşkesinde devam eden “100.Yıl Cumhuriyet Satranç Turnuvası” tamamlandı.

İzmit Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Santranç İl Temisilciği ile ortaklaşa düzenlenen turnuvada A, B VE C kategorilerinde kıran kıran geçen mücadeleler sonucunda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Ödül töreni, aileler ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

A KATEGORİSİNDE İLK ÜÇE GİRENLER

Cumali Eren Taş Aşkın Mehmet Taşan Ercüment Abdurrahman Sıvacı

B KATEGORİSİNDE İLK ÜÇE GİRENLER

Çınar Kara Mustafa Burak Türk Kuzey Alp Ayyıldız

C KATEGORİSİNDE İLK ÜÇE GİRENLER

Mustafa Bulut Yunus Emre Dere Ömer Ege Şafak