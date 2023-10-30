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100. yılda dünyanın gözü Sakarya'da oldu

SPOR 30.10.2023, 09:26
100. yılda dünyanın gözü Sakarya'da oldu

Sakarya’nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği Bike Fest bisiklet şöleni sona erdi. Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yarışlarıyla Sakarya’nın adı yeniden dünya sahnesine çıktı.SAKARYA (İGFA) -‘Bisiklet Dostu Şehir’ ünvanlı Sakarya, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği bisiklet şöleni ‘Bike Fest’ ile yine dünya sahnesine çıktı. Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, 29 EkimCumhuriyet Bayramı’nda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşen UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yarışlarıyla dünyanın gözü yeniden Sakarya’ya çevrildi.

Dünya şampiyonları, Avrupa Şampiyonlarının da yer aldığı onlarca sporcu katıldığı dev yarış tüm dünyada canlı olarak ekranlara geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen dev organizasyonda sahne şovları da yer aldı.

Adrenalin ve heyecan dolu yarışları sporseverlerin yanı sıra Sakarya ValisiYaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,Azerbaycan Milli Sanayi Savunma Bakanı Medet Guliyev, AK Parti Milletvekili Murat Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Bahattin Akyönde takip etti. Cumhuriyet’imizin 100. yıldönümünün sevincinin yaşandığı vadide sporseverler ay yıldızlı bayraklarla görsel şölen oluşturdular. Zorlu yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Karadeniz, Başkan Yüce, Bakan Medet Guliyevve Milletvekili Kaya takdim etti. 3 gün süren Bike Fest’in sonunda Başkan Yüce, çekilişle 54 bisikleti sahiplerine teslim etti.

Dev organizasyonda sporseverlere seslenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içindeyiz.Cumhuriyete giden yolu açan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.Cumhuriyet; binlerce yıllık tarihimizin şekillenmesinden ve tecrübelerimizden yola çıkılarak geliştirdiğimiz devlet anlayışımızın bir nişanesidir.Egemenliğin ve bağımsızlığın bir göstergesidir. 2023 vizyonumuz çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100. yılında ki hedeflerimize, Türkiye Yüzyılına adım adım ilerledik.Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz için büyümeye gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı yaşamak ve çevremizi korumak için ulaşım da önceliğimiz bisiklet olmalı diyoruz.7’den 70’e tüm hemşerilerimiz işlerine giderken, okula giderken, çarşıya-pazara giderken bisiklet kullanabilsinler diye pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz.Bisiklet serüvenimize öncelikle bisiklet kullanımını artırmakla başlamıştık.Bunun için durmaksızın bisiklet yolu inşa ediyoruz.Sadece bisiklet yollarıyla kalmayarak şehrimizin çoğu noktasına bisiklet durakları ve parkları inşa ediyoruz.SAKBİS, Tripy ve TUBİS olmak üzere 3 çeşit bisiklet kiralaması gerçekleştiriyoruz.Dünyanın en donanımlı bisiklet parkurlarından olan Ayçiçeği Bisiklet Vadimizde düzenlediğimiz uluslararası müsabakalarla dünya şampiyonlarını şehrimize getiriyoruz. Şehrimizin önümüzdeki dönemlerde de sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi olmasını sürdüreceğiz.MTB Eliminatör yarışlarında şampiyonluk için pedal çeviren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

SON DÜNYA ŞAMPİYONU YİNE SAHNEDE

Dev yarışı elit erkekler kategorisinde Romanyalı sporcu Ede-KarolyMolnar birinci bitirdi. Erkeklerde ikinciliği ise Fransız sporcu Titouan Perrin Ganier alırken üçüncülüğe Alman sporcu Nils-ObedRiecker yerleşti. Elitekadınlarda ise zorluyarışı son dünya şampiyonu İtalyanGaiaTormena ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibiolurken ikinciliği Alman sporcu MarionFromberger elde etti. Kadınlarda Hollandalı sporcu Annemoon Van Dienst ise üçüncü oldu.

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