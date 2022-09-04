100. Yıl Zafer Kupası’nda şampiyon Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, 100. Yıl Zafer Kupası’nda şampiyon oldu. Turnuvanın ardından Hentbol Süper Ligi için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin ilk maçında Beykoz Belediyesi’ni 13 Eylül Salı günü konuk edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezon öncesi şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

1-3 Eylül tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 100. Yıl Zafer Kupası’nı müzesine götüren Büyükşehir, sezon öncesi göz doldurdu.

Turnuvanın ilk gününde Spor Toto’yu 25-21’lik skorla geçen Büyükşehir, ikinci karşılaşmasında İzmir Büyükşehir’e 31-30’luk skorla mağlup olmuştu. Turnuvanın son gününde talihsizlik yaşayan Kıbrıs Barışgücü Spor Kulübü, karşılaşmaya çıkamayınca Büyükşehir sahadan 10-0’lık skorla hükmen galip ayrılmıştı. Kupanın son maçı olan İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile Spor Toto Spor Kulübü müsabakasından 27-25 ile Spor Toto galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, galibiyetlerin eşitlemesinden sonra averaj ile şampiyonluğa ulaştı.

Hentbol Süper Ligi için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin ilk maçında Beykoz Belediyesi’ni konuk edecek. Karşılaşma 13 Eylül Salı günü oynanacak.