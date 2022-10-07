1 milyon genç sporu sevdi

Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20,4 yaş yaş ortalamasıyla Şanlıurfa’da 1 milyon gence ulaştıklarını söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festivalinde Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülüne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi layık görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

20,4 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapılan tesislerde yaklaşık 1 milyon gence ulaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sportif aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla Gençlik merkezleri ve spor tesislerinde 17 farklı branşta kurs düzenliyor.

Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Okçuluk, Kick Boks, Judo, Kort tenisi, Güreş, Teakwondo, Karete, Dart, Resim, Müzik, Masa tenisi, Bilgisayar ve İngilizce gibi farklı branşta düzenlenen kurslarda gençler sporla tanışma imkanı buldu. Spor okulları ve kaleci departmanıyla geleceğin sporcularını yetiştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Mezopotamya Living lab ile gençlere teknoloji alanında yazılım imkanı sağlanıyor.

Teknoloji alanında Şanlıurfalı gençlere hizmet veren Mezopotamya Living lab merkezinde robotik kodlama, tasarım ve 20’ye yakın yazılım gerçekleştirildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’GENÇLER İÇİN TESİS SAYIMIZI ARTIRDIK’’

Kentte gençlere yönelik yapılan sportif aktiviteler ve tesislerle birlikte 1 milyon gence ulaştıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bu ödüle bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü kazanma noktasında büyük gayretler sarf ettik. Şanlıurfa 20,4 yaş ortalamasına sahip bir şehrimiz ve genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusa belediye başkanı olur olmaz hizmet etmeye başladık. Şanlıurfa’da 47 spor salonumuz bulunmakta ve gençlik merkezi sayımızı 20’ye çıkardık. Yüzme havuzu sayımızı artırarak toplam tesis sayımızı 100’e çıkardık. Daha önce 2 tane spor salonumuz varken 47 tane daha spor salonu ekledik. Bu bizi çok mutlu etti ve 1 milyon gencimize ulaştık. Bu çok önemli bir rakamdır. Şanlıurfa’da gençlerimizle beraberiz ve bu salonlardan çıkan gençlerimiz Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluklar kazanmaya başladı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 78 madalya kazandık. Bizi takip edin ve göreceksiniz yakında dünya şampiyonları da Şanlıurfa’dan çıkmış olacaktır. Ankara’da 81 ilimiz ve ilçelerimiz burada etkinlikler yapıyorlar ve burada bir kültür alışverişi oluyor. Gençlerimiz burada birbirleriyle tanışıyorlar ve enerjilerini, potansiyellerini tanıştırıyorlar. 81 vilayetimizin rengi burada tek bir mozaik oluşturuyor. Buradaki etkinliklere herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Gençlerimizi Şanlıurfa’ya davet ediyoruz. Şanlıurfa genç bir şehir ve bu genç şehirde neler yaşanıyor bunları yakından görsünler. Şanlıurfa medeniyet, tarih, müzik ve turizm alanında Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize hizmet etmekteyiz.

Tam Bana Göre festivaline katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Living Lab ekibi, yaptıkları tasarımlarla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Şanlıurfalı gençlerin teknolojik tasarımlar sergilendi. Öğrenciler, teknolojik yazılım ve robotik kodlama yaptıklarını söylediler.