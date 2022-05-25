25.05.2022, 20:06 65

Sizin mahalle ihanet kokuyor, hain kaynıyor!

Yıldıray ÇİÇEK

Yıldıray ÇİÇEK

CHP ve kuyruklarının hizmetkârı ODA TV’nin sahibi Soner Yalçın bile son yazısında Bugün… Erdoğan'dan Bahçeli'nin sert NATO tepkilerine solcu ‘Bizim Mahalle’ burun kıvırıyor! Yazık, pusulası artık teori değil; tribün taraftarlığı oldu!” tepkisini gösterdi.

          Soner Yalçın da biliyor ki, kendi solcu mahallesi ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin duruşunu sergileyebilir ve tavrını gösterebilir.

          Hadi çıksın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsveç ve Finlandiya terör örgütlerinin yuvası oldu. NATO üyeliklerine hayır dedik, demeye devam edeceğiz” dediği gibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Hem Finlandiya hem de özellikle İsveç’in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır. PKK’nın, FETÖ’nün, DHKP-C’nin barınağı, ikmal ve ihanet merkezi İsveç’tir. Hiç kimse bize maval okumasın, hikâye anlatmasın” dediği gibi bir tavır ve duruş sergilesin.

Türkiye’deki terör örgütleriyle işbirliği yapan Sol’un bunu yapması mümkün mü Soner Yalçın?

          İsveç ve Finlandiya terör örgütü PKK ve diğerlerine sahip çıkıyorsa CHP’nin, HDP’nin, ÖDP’nin, TİP’in gözünde özgürlükçü ülke haline gelmiyor mu?

          Sizin mahalle dün Rusçu, Çinci maskesiyle Türkiye’yi karıştırıyordu. Şimdi de Amerikancı oldu. Yanlışım var mı Soner Yalçın?

          Ara sıra doğruları yazdığında sen bile CHP’nin emperyalizmin kuklası olduğunu yazmıyor musun?

          “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP’yi miras alanlar, bugün ABD’nin eğittiği, yönlendirdiği ve tonlarca silah yardımı yaptığı PYD/YPG’ye tüm kadrolarıyla sahip çıkmıyor mu?

          ABD, PYD/YPG üzerinden sözde Kürdistan’ın tasarımını yaparken, “YPG’yi terör örgütü olarak değil, vatansever oluşum” gören Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsveç ve Finlandiya gibi bir derdi olabilir mi?

          “ABD’nin yeni yönetiminden beklentiniz nedir?” diye soru sorulduğunda “ABD’den Türkiye’ye demokrasi ve özgürlük vurgusu yapmasını bekliyoruz” diyecek kadar emperyalizm tasmalısı haline gelmiş CHP sizin mahallenin yüzkarası ve gerçek yüzü değil mi Soner Yalçın?

          Türkiye ABD’nin tonlarca silah verdiği terör örgütü PKK’nın Suriye ve Irak uzantılarına karşı sınır ötesi mücadele yaparken HDP’nin yanında tezkereye “Hayır” oyu veren CHP sizce kimden talimat almıştı?

          Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin NATO duruşuna sizin mahallenin burun kıvırması, sizin mahallenin PKK ve diğer terör örgütleriyle beraber aynı safta olmasından kaynaklanmasın?

Sizin mahalle hangi milli davada Türkiye’den yana oluyor ki?

Karabağ işgalden kurtarıldı, Ermeni safından seslendi.

Ayasofya tüm emperyalist diklenmelere karşı açıldı. ABD, AB safından seslendi.

Terör örgütlerine karşı mücadele ediliyor, terör örgütleri safından seslendi.

Rusya’dan S-400 aldık. ABD safından seslendi.

Mavi Vatan Projesi’nde müspet adımlar atıldı. ABD safından seslendi.

Daha kaç tane örnek var biliyorsun değil mi?

Sizin mahallede bol bol hain, satılmış, piyon, kukla, ajan kaynıyor Soner Yalçın…

          Türkiye’nin milli ve bağımsızlık duruşunu bu ülkeden yana olan herkesin desteklemesi gerekirken, sizin mahalle hep “Düşman kazansa bize pay düşer mi?” beklentisiyle hareket etmektedir.

          Hadi sizin mahalleden birisi çıksın da Sayın Erdoğan, Bahçeli ve Çavuşoğlu’nun söylemlerinin yüzde birini söylesin de görelim… Söylemez, söyleyemez.

Çünkü sizin mahalle “ABD, NATO bize görev verir mi?” beklentisi içindedir.

Sizin mahalle o yüzden ABD güdümlü NATO’ya onları üzecek tavır alamaz.

          Sizin mahalle değil burun kıvırmak, hangi organını kıvırırsa kıvırsın tarihe Türk milletine her dönem ihanet edenler olarak geçecektir.

          Bir de “Tam bağımsız Türkiye” sloganını maske yapıyorlardı. Oysa her dönem emperyalizmi Türkiye'ye çağıran oldular.

          Soner Yalçın sizin gecekondu mahalle yıkılıp, tekrar milli bir kentsel dönüşüm istiyor. Önce sen Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu gölgesinden kurtul istersen…

#YILDIRAY ÇİÇEK #abd #NATO #TÜRKİYE
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