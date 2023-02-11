Zor günler beraber aşılacak

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, deprem yaralarının birlikte sarılacağını söyledi.AYDIN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, dört gündür CHP Milletvekilleri, CHP Örgütleri, CHP Belediyeleri ile birlikte deprem bölgesinde olduklarını belirterek, “Zor günler. Vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte aşacağız.” dedi. CHP Genel Merkezinde koordinasyon merkezi kurduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 10 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin etkilediği kentlerde yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Dört gündür deprem bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çaba sarf ettiklerini dile getiren CHP’li Bülbül, “4 günden beri deprem mahallindeyiz. Deprem bölgesinde depremden kurtulan vatandaşlarımız zor günler geçiriyor. Adana, Hatay, Osmaniye, Nurdağı/Antep, Maraş, Türkoğlu, Pazarcık, Gölbaşı ve son olarak Adıyaman’dayız. Zor günler yaşanıyor. Vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte aşacağız.” ifadelerini kullandı.