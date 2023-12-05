Zekiye Tekin'den Pazaryeri'nde gönülleri kazanmaya devam

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Göreve geldiği 31 Mart 2019’dan beri ilçedeki vatandaşların gönlünde taht kuran Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı ziyaretlerle gönülleri kazanmaya devam ediyor.

Yaptığı ev ziyaretleriyle her eve misafir olmaya devam eden Başkan Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli bireylerin evlerine konuk olup kendileriyle sohbet etti.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçedeki engelli bireyleri sadece 3 Aralık Dünya Engelliler gününde değil her fırsatta ziyaret ettiklerini ve Pazaryeri Belediyesi olarak engelli bireylerin hiçbir engelle karşılaşmadan huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları için çaba gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren bir konudur ifadesinde bulundu.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ziyareti kapsamında AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat eşlik etti.