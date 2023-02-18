Son Dakika

Zakir Tercan'dan deprem açıklaması

SİYASET 18.02.2023, 11:36
Zakir Tercan'dan deprem açıklaması

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Kahramanmaraş depremi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)
MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Kahramanmaraş depremi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada depremin ülkeyi büyük bir acıya boğduğunu belirtti. Tercan'ın açıklaması şöyle; "Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin 10 ilde yarattığı yıkım-enkaz ve kaybettiğimiz canlar, Türkiye’yi büyük bir acıya boğdu…  Bir yüreğimiz Kahramanmaraş’ta, bir yüreğimiz Adana’da, bir yüreğimiz Osmaniye’de, bir yüreğimiz Gaziantep’te, bir yüreğimiz Malatya’da, bir yüreğimiz Şanlıurfa’da, bir yüreğimiz Diyarbakır’da, bir yüreğimiz Kilis’te, bir yüreğimiz Hatay’da, bir yüreğimiz Adıyaman’da kaldı.

Türkiye herhangi bir acı yaşadığında sırtlan sürüsü gibi ortaya çıkanlar vardır. Selde, orman yangınlarında, çığda, depremde âdeta fırsat kolluyorlar. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası da bu türler anında seferberliğe girişti.

Enkaz altında kalan canlar için dualarımız dilimizden hiç düşmedi. Gözyaşlarımız sel oldu. Ve acıları sarmak için devlet-millet seferberliği başladı. Türk milleti enkazların altındaki canları kurtarmak için adeta bölgeye akın etti.

Bu milletin asırlardır dilinde bir duası vardır. O da "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin..." şeklindedir. Bu dua yüzyıllardır Türk milletinin dilindedir, yüreğindedir.

Türkiye’nin her yerinde yardım kampanyaları başlatıldı. Giyecek, yiyecek, çadır, ilaç gibi temel ihtiyaçlar on binlerce tırla bölgeye ulaştırıldı. Türk devletinin kurumları, Türkiye genelindeki tüm belediyeler, yardım kuruluşları, inşaat firmaları, maden ocakları, vinç, kepçe, kamyon, jeneratör, matkap, hilti, termal kamera gibi enkazı kaldıracak ve tespitler yapacak en önemli araçları bölgeye gönderdi. Türk Ordusu asker ve teçhizat gücünü seferber etti.

Devlet bitti, devlet çöktü, devlet enkaz altında…” sözü ağır ve art niyetli bir ithamdır. Burada temel amaç “Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek” olarak tarif edilebilir.

Depremzede vatandaşlar “Allah devletimize zeval vermesin” dediğinde bu şerefsizler cin çarpmışa dönmektedir? Çünkü “Hangi olumsuzluğu, hangi eksikliği nasıl bir siyasi ranta dönüştürebiliriz?” düşüncesiyle hareket etmektedirler.

Bunların tek hesabı hükümeti seçimlere zayıf sokabilme çabasıdır. İnanın ölen, yaralanan insanlar bunların çoğu için hiçbir önem arz etmiyor. “Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük can kayıpları olan bir depremin olması lazım” diyen ruh hastaları da bunların arasındadır. Hem de gazeteci, siyasetçi, yorumcu sıfatıyla hâlâ ortada geziyorlar.

Acımız oldukça büyük ama dirayetle, ferasetle, dayanışmayla, inançla, fedakârlıkla, kararlılıkla, sabırla yaralarımızı saracağız. Kısa zamanda sarmak zorundayız. 13,5 milyon insanı doğrudan etkileyen ama 85 milyonluk Türkiye’nin tamamında derin yaralar açan bu büyük felaketin, her türlü enkazı ortadan kaldırılarak geride kalan insanların huzurlu, güvenli yaşamı sağlanacaktır.

Bu acıyı siyasi yağmaya dönüştüren hangi siyasetçi varsa gerçekten alçaklığın tarihini yazmaktadır. Acı ortadan kalkana kadar yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla hareket edilmesi gereken böyle bir atmosferde, siyasi rant güden kim varsa yazıklar olsun.

Bugünleri de birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde aşacağız. Hayatını kaybeden canlar en büyük üzüntümüzdür. Canımızdan canlar gitti. Kalan canlara da devlet-millet bütünleşmesiyle sahip çıkılacaktır.

Bugün aranan tek özellik acının bağladığı kuvvetli sevgi olmalıdır. Deprem ‘Şu partiden, bu ideolojiden’ diye kimseyi ayırmadı. O enkazın altında Türkiye’nin yüreği kaldı.

Acı hepimizin acısıdır. Türk milletinin her bireyi bizim canımızdır. Deprem sonrası yardım için bölgeye koşan A’dan Z’ye herkesten Allah razı olsun. Bir depremzedeyi kurtaran, bir depremzedeye su-ekmek veren herkes baş tacıdır.

Yüreğimiz hala Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te…

Devletimiz, milletimiz ayaktadır. Duamızı tekrar edelim: "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin..."

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9