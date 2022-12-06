Zafer Partisi’nde Hasan Taştan’a yeni görev

Zafer Partisi Yıldırım Kurucu İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Hasan Taştan, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından danışmanlık görevine atandı.

BURSA (İGFA) – Bursa’da Zafer Partisi Yıldırım Kurucu İlçe Başkanı Hasan Taştan, ilçe başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ela Leyla Umur’un danışmanı olarak atandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Taştan, “Verilen mücadele, eğer samimiyetinde şüphe taşımıyorsa, muhakkak zafer ile sonuçlanmıştır. Genetik kodlarım gereği siyonizm ile mücadele veren son Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ile aynı varlık bilincinde olan bir Türk olarak modern yaşamdaki günümüzde Zafer Partisi Yıldırım İlçe Kurucu Lideri görevi ile çalışmalarıma başladım. Şuan Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Unutulmamalıdır ki, görevler geçici ama köklü devlet kalıcıdır. Devlet ilelebet müddet yolunda Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri ile buluşmanın kıvancındayım. Unutmayınız ki, Türk, üstün seciyelerle donatılmış tertemiz bir ruha sahiptir. Zafer, elbette inananların olacaktır” dedi.