Zafer Partisi'nden Manisa'nın 5 ilçesine atama

Zafer Partisi Manisa İl Başkanlığı tüm İlçelerde teşkilatlanma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Manisa’nın 5 ilçesine de atamalar gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Zafer Partisi Manisa İl Başkanlığı tüm İlçelerde teşkilatlanma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından göreve getirilen İl Başkanı Necdet Erikçi yaptığı açıklamada, Manisa İl Başkanlığı olarak tüm çalışmaların en hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Manisa’nın 5 ilçesinde atamalar şu şekilde gerçekleşti: Alaşehir İlçe Başkanı İsmail Polat Sevgi, Akhisar İlçe Başkanı Alican Lopoğlu, Kula İlçe Başkanı Tümen Aydın Saruhanlı İlçe Başkanı Cemil Şermet, Turgutlu İlçe Başkanı Av. Mehmet Demirlek göreve getirildi. Kurumsal bir teşkilat yapısı ile tüm Manisa ilçelerinde aktif İlçe Başkanlıklarımızı oluşturmaktayız. En kısa zamanda tüm Manisa ilçelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlayarak yerel seçime hazır hale gelecektir" dedi

Partinin her geçen gün gücüne güç kattığını ifade eden Erikçi, "Son 3 ay içerisinde mevcut üye sayısını 2'ye katlayan tek siyasi partidir. Genel Başkanımız yapılmış olan genel seçimden sonra durmaksınız tüm siyasi çalışmalarına devam eden, sürekli Türk Milleti için sahada mücadele eden tek lider konumundadır. Bugün 5 yeni ilçe başkanımızın atamasını yaparak Manisa’da Zafer meşalesini Cumhuriyetimizin 100. Yılında çok daha büyük bir kararlılık ile yakıyoruz. Atanan tüm ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim. Vatana, millete ve Manisa’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.