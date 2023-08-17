Zafer Partisi'nden Bakan Tekin'e sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, afet bölgelerinde "Yerel seçimlerde bize oy verin bu işi halledelim" söylemleriyle ilgili Zafer Partisi'nden sert tepki geldi. Partinin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan, Bakan Tekin'i sözlerini geri almaya ve Türk Milleti'nden özür dilemeye davet etti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in deprem bölgesindeki eğitim kurumları ile ilgili sözleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Kaptan, siyaseti kendi çıkar grupları için bir hedef haline getirenlerin Türk Milleti'nin evlatlarını siyasi hesaplara kurban vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Yaşanan felakette deprem bölgesinde okul yanlarında bulunan hasarlı evlerin akıbeti sorulunca, “Yerel seçimlerde bize oy verin, bu işi halledelim” diyen Milli Eğitim Bakanı’nın; insani değerlerini kaybetmiş, vicdanını siyasi ihaleye çıkarmış, aklını şeytana teslim etmiş olması gerekir" diyen Kaptan, "Eğer ki böyle ise; biz, bu şeytanın bacağını kıracak, onu yetiştiren kirli aklı bu topraklara gömeceğiz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımız değil; hiç şüphesiz vatandaşı geri plana atan, siyaseti önceleyen bu akıl olacaktır. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde, "Yerel seçimlerde bize destek verin, bu işi çözelim" demek için Milli Eğitim Bakanının insanlığını ve tüm ahlaki değerlerini yitirdiğini düşünüyoruz. Hiç şüphesiz bir Milli Eğitim Bakanının görevi; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çocuklarımızın sağlığını korumak ve eğitim hayatını kesintisiz devam ettirmektir. Bu görevi yerine getirmek yerine siyasi hesap ve kaygıları dillendirmek Milli Eğitim Bakanlığı görevinin suistimal edilmesidir" diye konuştu.

Kaptan, "Sayın Bakanı bu açıklamasını geri almaya ve Türk Milletinden özür dilemeye, eğer geri almıyor ve bu açıklamayı hala kendi inandığı değerlerle bağdaştırmaya devam ediyorsa kendisini istifa etmeye davet ediyoruz. Hiç şüphesiz ki; en doğru karar bu olacaktır" görüşünü savundu.